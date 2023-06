Mandarin Oriental aprirà altri sei alberghi in Italia entro il 2026

Quaranta alberghi entro il 2026 è l’obiettivo del Mandarin Oriental che fa capo al Jardine Matheson Group e che nel suo business plan del prossimo triennio ha incluso ben 6 alberghi in Italia. Il primo sarà aperto a Cortina già nei prossimi mesi per cogliere appieno l’evento delle Olimpiadi. Sono le anticipazioni fornite dal chief operating officer Christoph Mares a Il Sole 24 Ore, che ha spiegato come la strategia del Mandarin Oriental sia triplicare la presenza nella penisola, Paese che insieme alla Francia rappresenta destinazione di punta in Europa.

La presenza sarà anche sviluppata all’insegna della diversificazione dell’offerta di lusso, in quanto – secondo indiscrezioni non confermate – il colosso dell’ospitalità con sede a Hong Kong, starebbe finalizzando delle acquisizioni di dimore storiche. Di certo, Mandarin Oriental si rafforzerà a Roma, dove con un investimento di 80 milioni di euro sta riqualificando alcuni lussuosi villini in un parco secolare, per trasformarli in innovative suite d’eccellenza.

Attualmente Mandarin Oriental vanta 36 alberghi di lusso in 24 Paesi e per quanto riguarda il nostro Paese, altre località dove si starebbe concentrando l’interesse del noto brand dell’hôtellerie d’alta gamma, sono la Sardegna e la Sicilia, ma non sono state ancora rivelate nel dettaglio le località delle due isole dove potrebbe approdare la prestigiosa firma della luxury hospitality.