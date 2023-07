Mangia’s, anche il Santa Teresa Resort in Sardegna riapre a 5 stelle

Il Mangia’s Santa Teresa Resort, a Santa Teresa Gallura nel nord della Sardegna, ha riaperto agli ospiti dopo il rinnovo che lo ha trasformato in 5 stelle, per un investimento di 12 milioni di euro.

Un upgrade che fa seguito a quello del Brucoli Resort in Sicilia.

Il resort ha riaperto le porte agli ospiti il 26 giugno, dopo la trasformazione totale della struttura, di proprietà della joint venture Insulae tra il brand leader nell’ospitalità italiana e Hotel Investment Partners (Hip), uno dei principali proprietari di hotel resort nel sud Europa di proprietà di fondi gestiti da Blackstone.

Il Mangia’s Santa Teresa Resort si trova in riva al mare, nella piccola baia di Santa Reparata nel nord della Sardegna. Il resort è immerso nel paesaggio unico davanti alla Valle della Luna, dove spiagge sabbiose si alternano a piccole calette rocciose. C’è l’accesso diretto alla spiaggia dove gli ospiti possono godersi il mare cristallino.

La struttura offre agli ospiti l’opportunità di rilassarsi con stile. Le 199 camere ristrutturate sono distribuite su due piani, con intorno dei patii fioriti, e collegate da scale, archi e passaggi coperti. Moderne, luminose e confortevoli, le camere sono arredate con gusto in uno stile contemporaneo “Made in Italy” che rispecchia il territorio sardo circostante.

Le camere sono dotate di wifi, smart tv, aria condizionata, minifrigo e cassaforte. Molte delle camere hanno una vista sul mare o una terrazza privata. Gli ospiti che desiderano vivere un’esperienza più esclusiva durante il loro soggiorno possono effettuare un upgrade all’Unico Preferred Programme per usufruire di servizi esclusivi su misura e aree private dedicate.

A seguito dell’investimento e ristrutturazione, il resort dispone di una serie di nuovi servizi, tra cui piscina, centro benessere, palestra, campo da tennis, sport acquatici (sup e canoa), giardini paesaggistici e parcheggio gratuito. Il resort gode di una spiaggia privata attrezzata e un servizio di navetta per le più belle spiagge della zona. Tra le novità della prossima estate 2024, ci sarà un nuovo Beach Club in prossimità della struttura. Il resort offre taste experience nei suoi due ristoranti: il nuovissimo Donna Floriana Bistrot, che presenta piatti italiani tradizionali e contemporanei interpretati dagli chef esperti, e il rinnovato Perseo Restaurant, con un buffet internazionale che include anche specialità locali. Gli ospiti possono inoltre sorseggiare un drink al tramonto presso il rinnovato Lime Pool Bar, con musica lounge e jazz.

La ristrutturazione del resort all’avanguardia ha un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s e Hip per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente intorno alle proprietà del gruppo. Oltre alle ristrutturazioni e all’installazione di attrezzature ad alta efficienza energetica, nel corso dell’anno verranno introdotte ulteriori misure di risparmio energetico. Queste iniziative includono l’introduzione di pannelli solari nei prossimi mesi e fanno parte del progetto Esg di Mangia’s.