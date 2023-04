Mangia’s, aperti per l’estate 7 resort tra Sicilia e Sardegna

Il Gruppo Mangia’s svela le prime aperture per la stagione 2023, tra resort pentastellati, proprietà a 4 stelle e Club. Dopo l’annuncio del rinnovo e riapertura a cinque stelle di Torre del Barone Resort di Sciacca, arrivano sette nuove proposte, due in Sardegna e cinque in Sicilia, che aprono i battenti da aprile, segnando la ripartenza della stagione 2023.

In Sicilia, le strutture che aprono le porte ad aprile sono Himera Resort (14 aprile), MClub Cala Regina (14 aprile), Pollina Resort (20 aprile), Selinunte Resort (21 aprile), MClub Alicudi (28 aprile); mentre in Sardegna aprono MClub Marmorata (14 aprile) e MClub Del Golfo (28 aprile).

«Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che la stagione 2023 è ufficialmente ai blocchi di partenza, pronta a dare seguito a tutte le previsioni positive post Covid – commenta Marcello Mangia, ceo del Gruppo Aeroviaggi – Quest’anno il turismo sembra intenzionato definitivamente a chiudere il capitolo pandemia e noi, come Gruppo, non possiamo che gioirne, considerate le tante novità in cantiere, non ultima l’apertura a cinque stelle del Torre del Barone. Il nostro obiettivo è da sempre quello di anticipare e soddisfare appieno le esigenze dei nostri ospiti, anche le più severe, offrendo un soggiorno all’insegna del Made in Italy e delle ricchezze che solo questa terra sa regalarci. L’Italia vanta un patrimonio inestimabile, storico, enogastronomico e naturale, che ci invidiano e riconoscono in tutto il mondo, ed è compito nostro saperlo tutelare, promuovere e sfruttare al massimo delle nostre potenzialità».