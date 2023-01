Mappamondo, 35 pacchetti dedicati a Thailandia e Indonesia

Thailandia e Indonesia si confermano tra le destinazioni di lungo raggio più richieste in estate e Mappamondo, anche quest’anno, gioca d’anticipo con 35 offerte dedicate e numerose partenze garantite a conferma immediata.

Sulla Thailandia gli allotment sono tra il 29 luglio e il 17 agosto con voli di linea da Milano, Bologna, Roma e Napoli, mentre per l’Indonesia si può partire da Milano, Venezia, Bologna e Roma tra il 29 luglio e il 19 agosto.

«Per le partenze estive di alta stagione, ci siamo concentrati soprattutto su Thailandia e Indonesia – spiega Andrea Mele, ceo Mappamondo – Mete che mantengono un rapporto qualità-prezzo che non ha eguali nel resto del mondo. Continuiamo a proporre pacchetti esclusivi, altamente concorrenziali, con un prodotto di qualità garantito, grazie anche alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con le principali strutture alberghiere».

Tutte le proposte Thailandia e Indonesia con partenza garantita includono un’ampia offerta alberghiera che permette di scegliere fra numerose tipologie di sistemazione (anche lusso), con itinerari studiati ad hoc che comprendono escursioni, tour e servizi esclusivi per i soli clienti Mappamondo.

Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.