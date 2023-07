Mappamondo apre le vendite per Capodanno a Dubai

Mappamondo ha già aperto le vendite per il Capodanno e l’Epifania 2024 a Dubai. La novità di quest’anno è che saranno nove gli aeroporti in Italia da cui sarà possibile raggiungere la capitale dell’emirato: Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Palermo con voli Turkish Airlines e flydubai.

Le partenze del 26, 27, 28, 29, 30 dicembre, 1 e 2 gennaio 2024 sono tutte garantite con conferma immediata. Una nuova opportunità di vendita per le agenzie di viaggi partner, che possono contare su un’ampia disponibilità proposta dal t.o. per l’alta stagione invernale.

Le proposte per Capodanno a Dubai includono, oltre a volo e pernottamenti con prima colazione, anche due cene, un pranzo e quattro attività/escursioni in esclusiva per i soli clienti Mappamondo con guida in italiano. Inclusi inoltre, con ogni albergo e in base anche all’operativo delle diverse città italiane di partenza, numerosi vantaggi riservati, sempre in esclusiva, per i propri clienti come, ad esempio, la garanzia di avere la camera a disposizione dalle 9 per coloro che atterrano a Dubai la mattina presto.

Infine, per prenotare in serenità la vacanza, l’pperatore garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.