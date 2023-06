Mappamondo, più partenze a conferma immediata per Thailandia e Indonesia

Thailandia e Indonesia sono due delle destinazioni lungo raggio più richieste per l’estate 2023 di Mappamondo.

I posti in vendita sono andati esauriti e il t.o. guidato da Andrea Mele ha negoziato e acquistato ulteriori spazi per le date di alta stagione. Le agenzie di viaggi partner possono ora contare su più prodotto in allotment a prezzi competitivi sia sui voli che sui servizi a terra.

Su Thailandia e Indonesia le nuove disponibilità a conferma immediata sono dal 29 luglio al 19 agosto con partenza da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.

Le proposte includono un’ampia offerta che permette di scegliere fra numerose tipologie di sistemazione – dalla categoria turistica al lusso – con itinerari studiati ad hoc che comprendono escursioni, tour e servizi, per i soli clienti Mappamondo.

Al centro delle proposte Indonesia, Bali, Lombok e isole Gili con possibilità di stopover a Singapore.

In Thailandia, Mappamondo offre pacchetti per Bangkok con escursioni in esclusiva e la possibilità di effettuare un tour di 5 o 7 giorni nel Nord del Paese con estensione mare a Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao e Khanom.

Mappamondo è presente con proprio personale a Bangkok e a Bali e offre assistenza in italiano anche a Lombok, Gili Trawangan e Koh Samui.