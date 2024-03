Marcello Mangia nella top 10 dei potenti del travel in Sicilia

C’è anche Marcello Mangia nella Top 10 della classifica dei 100 personaggi più potenti dell’enogastronomia e del turismo in Sicilia per il 2024. Settimo posto per il presidente del tour operator Aeroviaggi, la prima catena alberghiera italiana per strutture di proprietà con 13 esclusivi resort in Sicilia e Sardegna e nuove acquisizioni in corso. Nel 2023 il gruppo ha fatturato oltre 120 milioni di euro.

A guidare la graduatoria – nella quale sono stati inseriti 26 nuovi protagonisti che con le loro attività incidono in maniera determinante nelle strategie di sviluppo dell’isola – Antonio Rallo, wine-maker di grande passione e competenza tecnica, ceo della Cantina Donnafugata. Dal 2011 al 2014 è stato presidente di Assovini Sicilia. Tra il 2016 e il 2017 ha ricoperto la carica di presidente dell’Unione italiana vini. Dal 2017 a oggi è presidente del consorzio Doc Sicilia, uno dei più importanti d’Europa.

Alle sue spalle Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car: in pochi anni è diventata una società leader nazionale nel settore con 140 milioni di euro di fatturato, 500 dipendenti, 18 mila autovetture, 60 uffici in Italia. È presidente della Fondazione Dragotto, che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione della Sicilia attraverso attività culturali.

Occupa l’ultimo gradino del podio Giovanni Arena, presidente VéGé e amministratore delegato del Gruppo Arena: il fatturato dell’impresa oggi si attesta ad oltre 1 miliardo di euro, oltre l’indotto. Nell’isola impiega più di 3.300 addetti in 196 punti vendita.