Marketing, l’inglese Rpi si allea in Italia con Interplanet e Apg

Representation Plus International lancerà il suo associate office italiano alla Bit 2023 di Milano. La società inglese di marketing, rappresentanza e Pr, specializzata nel turismo, intende così rafforzare il proprio network, già presente in India, Grecia e Emirati Arabi e, a breve, in Germania, Francia e Spagna.

«La partnership strategica con Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini partner di GemPro Travel Services, insieme a Marzia Bestetti, managing partner di Ma&Mi, agenzia di comunicazione milanese, metterà a disposizione dei clienti il giusto mix di esperienze e contatti consolidati nel settore del turismo – osserva Alison Cryer, fondatore e managing director di Rpi – L’obiettivo è fornire ai nostri clienti servizi di rappresentanza e marketing best in class in tutto il mondo».

GemPro Travel Services, di cui Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini sono managing partner attraverso le società Interplanet e Apg Italy – che dal 1982 rappresentano compagnie aeree, rent-a-car, compagnie di navigazione e dmc sul mercato italiano – è molto conosciuta in Italia nei mercati Mice, business e leisure.

Alison Cryer, Giuseppe Veronelli, Matteo Pomini e Marzia Bestetti saranno presenti alla Bit il 13 e 14 febbraio per incontrare destinazioni estere e italiane, gruppi alberghieri, società di trasporto, tech companies in fiera o nei loro uffici di Milano nei giorni successivi.