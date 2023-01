Marocco, a Rabat apre il Four Seasons at Kasr Al Bahr

Four Seasons Hotels and Resorts, in collaborazione con Atlantic Coast Hospitality, società specializzata in sviluppo immobiliare con sede ad Abu Dhabi, annuncia i propri piani di sviluppo con l’apertura dell’Hotel Rabat at Kasr Al Bahr prevista per il 2023.

Kasr Al Bahr, letteralmente “castello del mare”, fu costruito nel XIX secolo e votato a residenza reale estiva, poi ospedale militare fino al 1999. Dopo un’attenta ristrutturazione, l’apertura di Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr segnerà l’avvio di una nuova era per questa storica proprietà. L’hotel si espanderà su cinque ettari di terreno sulla scogliera e offrirà 204 camere e suite finemente arredate, con vista sull’Oceano Atlantico.

«Nel percorso di espansione di Four Seasons in Marocco, siamo orgogliosi di poter consolidare il successo delle nostre strutture a Marrakech e Casablanca, introducendo un nuovo indirizzo, questa volta nella capitale – afferma Bart Carnahan, presidente, global business development and portfolio management – Siamo onorati che il nostro partner Atlantic Coast Hospitality abbia ci abbia scelto per il progetto di Kasr Al Bahr. Non vediamo l’ora di svelare agli ospiti questa interessante destinazione».

L’Hotel Rabat at Kasr Al Bahr offre sette ristoranti e lounge, una spa con cabine per trattamenti, una piscina interna, diverse piscine all’aperto e ampi spazi per conferenze ed eventi. Il restauro dell’hotel è stato guidato dall’architetto marocchino Karim Chakor dello studio Meta Atelier d’Architecture, mentre Roger Nazarian and Associates ha guidato i progetti di interior design, di abbellimento dei rigogliosi giardini e non solo.

Gregory Viaud sarà il general manager dell’hotel. Con oltre 19 anni di esperienza in diverse strutture Four Seasons in giro per il mondo, Viaud gestirà le operazioni in vista dell’apertura dell’hotel, così come già successo durante l’incarico presso Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center.

Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr si unirà al portfolio in espansione delle proprietà Four Seasons in Marocco, che include Four Seasons Resort Marrakech, Casablanca e Private Residences Marrakech at M Avenue.