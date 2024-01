Marocco, Four Seasons apre a Rabat: prenotazioni da maggio

Un altro gioiello si aggiunge alla collezione Four Seasons in Marocco: si tratta del Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, aperto nella capitale, che ha dato il via alle prenotazioni a partire da maggio 2024.

L’hotel nasce dalla ristrutturazione di una antica residenza estiva del Sultano affacciata sull’Oceano Atlantico, divenuta successivamente ospedale militare. Uno storico palazzo che comprende sei edifici originari e cinque aggiunti in seguito, circondato da cinque ettari di splendidi giardini, a pochi minuti dalla Kasbah e dalla Medina.

Nell’hotel tutto il lusso e lo sfarzo della iconica catena. Duecento camere e suite, molte con balconi, o terrazze, con vista sull’oceano e una zona vip ospitata in un edificio del XVIII secolo, di quasi 1.000 metri quadrati, con piscina privata a sfioro e stanze elegantemente arredate.

Di alto livello il servizio ristorazione con cucina francese e proposte mediterranee. Uno spazio particolare è dedicato al tè e ai dolci tipici del Marocco nella grande lobby bar. Per gli ospiti a disposizione una lussuosa spa, con hammam tradizionale, un centro massaggi e trattamenti, due piscine all’aperto, tra cui una infinity pool con vista sull’oceano. Per eventi e settore business, una grande ballroom da 1.000 posti, sette meeting room, una sala da ballo junior e una terrazza.

«L’apertura a Rabat va a unirsi agli altri resort del gruppo in Marocco, a Casablanca e Marrakech, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere appieno la destinazione con Four Seasons. Lo storico edificio, restaurato e valorizzato in ogni minimo dettaglio in collaborazione con Atlantic Coast Hospitality, preannuncia l’inaugurazione di una nuova era di lusso e glamour nella capitale grazie al servizio attento e personalizzato che caratterizza l’esperienza Four Seasons in tutto il mondo», ha sottolineato Adrian Messerli, presidente hotel operations Four Seasons per Europa, Medio Oriente e Africa.

Per celebrare l’apertura, Four Seasons offre uno sconto del 15% sulla tariffa normale della camera.