Marriott, a Dubai l’opening del centesimo hotel Delta

Marriott International annuncia l’apertura della centesima struttura Delta Hotels con il debutto del Dubai Investment Park, situato in una zona residenziale della città circondata da giardini lussureggianti e a pochi passi da uno dei più importanti centri economici del mondo.

Delta Hotels by Marriott – parte del portfolio di Marriott Bonvoy composto da oltre 30 marchi alberghieri – offre ora ben due proprietà a Dubai e tre in totale in Medio Oriente.

«Dagli inizi in Canada fino alla crescente diversificazione del portfolio, questa apertura segna un emozionante traguardo nel viaggio di Delta Hotels by Marriott – ha dichiarato Manny Rappenecker, vicepresidente e global brand leader di Delta Hotels by Marriott – Come dimostrazione della nostra crescita a livello strategico, infatti, siamo riusciti a conquistare anche i viaggiatori più esperti offrendo loro l’esperienza di viaggio ideale. Delta Hotels by Marriott, nel Dubai Investment Park è un altro straordinario esempio dell’eccellenza del nostro brand, che conferma il brillante futuro di Delta Hotels nella prospettiva di aprire le nostre prossime 100 proprietà».

Il Delta Hotels by Marriott nel Dubai Investment Park dispone di 248 camere e suite spaziose contraddistinte da un approccio moderno al design che si ispira alla tradizione artigianale, una piscina all’aperto, una spa e un centro fitness all’avanguardia. In aggiunta a questi servizi, la struttura comprende il Masian Restaurant & Bar, che propone cucina internazionale e narghilè, accompagnati da un menù ad hoc studiato per la cena, nonché birre artigianali e cocktail; la zona lounge, The Hub, con una caffetteria che serve bevande Lavazza, dolci di prima qualità, snack e piatti caldi e freddi; e il Pool Bar, con una selezione di snack leggeri e bevande rinfrescanti per gli ospiti che desiderano rilassarsi a bordo piscina. Sono presenti anche Grab & Go e Delta Pantry, due degli storici locali del brand a livello globale.

«Siamo onorati di aprire la centesima struttura Delta Hotels by Marriott – ha commentato Raja Zeidan, direttore generale di Delta Hotels by Marriott, nel Dubai Investment Park – Il nostro hotel risponde alla richiesta di hotel che siano essenziali e funzionali a Dubai, fornendo servizi innovativi al viaggiatore contemporaneo, sia che viaggi per affari che si conceda un soggiorno di piacere, o qualsiasi altre siano le sue esigenze. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori internazionali e quelli locali e di offrire loro un servizio accurato ed efficiente in grado di garantire un soggiorno impeccabile».