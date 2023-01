Marriott: “Tre italiani su 4 fanno sport in vacanza”

Sì allo sport in vacanza. A confermarlo è la nuova ricerca condotta dal programma di fidelizzazione Marriott Bonvoy, che ha rivelato come i viaggiatori italiani tengano molto al fitness quando vanno in vacanza, considerando che un terzo di loro (28%) normalmente non si allena nemmeno a casa. Il report conferma che la cura della salute e della forma fisica è molto importante per i traveller italiani: quasi tre quarti di questi (73%) scelgono di allenarsi mentre sono in viaggio.

La cura della propria salute mentale è la principale motivazione che spinge la maggior parte degli italiani ad allenarsi. Quasi la metà (44%) concorda sul fatto che l’esercizio fisico in vacanza faccia bene al proprio benessere mentale e aiuti a tornare a casa in uno stato d’animo migliore, e un quinto di essi (19%) ritiene che lo sport permetta di trascorrere del tempo da soli dando priorità alla self care. Ne risulta che un quarto degli italiani (25%) scelga volontariamente di allenarsi mentre è in vacanza, per non interrompere il proprio ritmo di allenamento.

Circa un terzo degli intervistati (27%) decide di allenarsi perché sente il bisogno di bruciare le calorie extra assunte con il cibo poco sano e l’alcol consumati in viaggio. Un terzo dei viaggiatori italiani (29%) concorda sul fatto che se non si allena mentre è in vacanza non si sente in forma, mentre un quinto (18%) si sente in colpa. Inoltre, quasi un quinto (17%) si sente in sovrappeso al rientro a casa se non si è allenato in vacanza.

Nonostante le loro migliori intenzioni, però sette italiani su dieci (69%) che si allenano in vacanza hanno avuto qualche problema. Un decimo (13%) si è perso quando è andato a correre o in bicicletta nella zona locale e un altro decimo (12%) ha preso un’insolazione durante l’allenamento all’aria aperta. Inoltre, un decimo (11%) si è sentito a disagio in una palestra nuova e l’8% dichiara di essersi sentito in imbarazzo, poiché non sapeva come utilizzare le attrezzature sportive della palestra.

Per quanto riguarda il tipo di allenamento più popolare tra gli italiani in vacanza, la corsa sulla spiaggia occupa la prima posizione (48%). A seguire, la corsa nell’area locale (32%), seguita dal nuoto (30%). Un quinto (18%) vorrebbe praticare yoga e al 14% piacerebbe fare pilates ma non crede di poterlo fare, poiché non ne ha la possibilità mentre è in viaggio.

Neal Jones, chief sales & marketing officer, Marriott International Europa, Medio Oriente e Africa, ha commentato: «Il legame tra l’allenamento e il benessere mentale è ormai assodato ed è meraviglioso constatare che gli italiani continuino ad allenarsi anche in vacanza. Infatti, sono sempre di più le persone che fanno attività fisica durante le vacanze e noi vogliamo agevolare questa possibilità. È per questo che siamo entusiasti di offrire ai nostri soci l’accesso gratuito a FitnessOnDemand, in modo che possano allenarsi comodamente dalla loro camera d’albergo ogni volta che lo desiderino. Inoltre, possono partecipare a lezioni come la meditazione che magari non hanno mai provato prima e tornare completamente riposati».