Mascagni Collection apre a Roma il Borghese Contemporary Hotel

Ha ufficialmente aperto il Borghese Contemporary Hotel, 4 stelle nel cuore di Roma situato in un elegante storico palazzo romano del 17° secolo, davanti a Palazzo Borghese, terza struttura del Gruppo alberghiero Mascagni Collection, che si va ad aggiungere al Mascagni Hotel e al Mascagni Luxury Rooms.

Una struttura elegante e funzionale che conduce l’ospite in un viaggio tra arte e design inserendosi nel panorama dell’ospitalità romana. Le 24 camere del Borghese Contemporary Hotel raccontano gli elementi tipici dell’antica Roma imperiale.

Di proprietà della famiglia romana Piperno, l’apertura del Borghese Contemporary Hotel consolida la loro esperienza nel settore dell’ospitalità, un’attività di famiglia che risale al 1973, oggi portata avanti dai fratelli Romeo e Guglielmo Piperno.

«L’apertura di questa terza struttura risponde a una richiesta di offerta di strutture ricettive nel panorama della Capitale, in un momento di boom del turismo. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti che uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico romano per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato», afferma Guglielmo Piperno.

Il Borghese Contemporary Hotel nasce come una lussuosa residenza romana per una clientela prevalentemente bleisure, con l’obiettivo di far sentire l’ospite a casa. Situato in Largo della Fontanella di Borghese, di fronte a Palazzo Borghese, che si affaccia su via della Lupa e via della Torretta, il Borghese Contemporary Hotel si posiziona come luogo strategico, nel cuore di Roma, a pochi minuti a piedi dagli iconici monumenti quali l’Ara Pacis, la famosa via dello shopping Via Condotti, la vicina Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.