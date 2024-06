Master Group affida a Echarri le vendite in Spagna, Portogallo e America Latina

Matias Sebastian Echarri entra in Master Group. 38 anni, argentino di Buenos Aires, vive a Roma e dopo 10 anni in Special Tours nel ruolo di vicedirettore vendite approda al tour operator come sales manager Spain, Portugal & Latam.

«Dopo quasi 20 anni di esperienza nel settore turistico – sottolinea Echarri – sono felice di poter affrontare nuove sfide. Finalmente ho l’opportunità di presentare l’Italia al mondo, con l’orgoglio di far parte di Master Group, azienda leader nell’incoming in continua espansione e crescita».

Ecco il benvenuto del general manager, Monica Accetto: «Siamo entusiasti di accogliere Mattias nella nostra squadra. Questo incarico strategico è parte integrante del nostro piano di espansione volto a rafforzare la nostra presenza in Spagna, Portogallo e America Latina e a potenziare la nostra leadership in questi mercati. Il suo background e le sue competenze specifiche nel settore supporteranno il già consolidato Sales Dpt e saranno fondamentali per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione».

«L’arrivo di Matias – osserva Salvatore Gioiosa, director of sales – ci darà un ulteriore impulso sul mercato latino-americano, spagnolo e portoghese. Con la sua esperienza maturata in un grande tour operator europeo, metterà a disposizione dell’azienda tutto il suo know how per rafforzare la nostra presenza sul mercato e sarà un tassello importante del team sales, che a breve verrà ampliato con nuove figure di altissimo spessore».

