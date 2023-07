MediaWorld ha scelto Cisalpina e Out Of The Blu per il suo Mid-Year Meeting 2023

Conoscere, sperimentare e saper trasmettere la passione per i nuovi prodotti tecnologici: questo è stato il principio ispiratore del Mid-Year meeting 2023 di MediaWorld curato da Out Of The Blu, la divisione in-house di live & integrated communication che affianca Cisalpina Mice nel Gruppo Bluvacanze, di proprietà di Msc Crociere.

L’appuntamento di metà anno che la catena di elettronica di consumo organizza con il suo pubblico interno, per il consueto aggiornamento su strategie e novità di prodotto, ha consolidato e amplificato i messaggi di energia, dinamismo e orientamento all’experience technology, che caratterizzano il nuovo posizionamento MediaWorld, sintetizzato dal pay off “Let’s go!” e ben espresso dall’omonima campagna, on air dallo scorso marzo.

Durante la plenaria, diverse personalità tra relatori, conduttori e influencer hanno alternato momenti istituzionali, proponendo ai 600 ospiti anche un virtual tour in streaming di un negozio di nuova apertura e la simulazione di una user experience effettuata direttamente sul palco, con collegamenti a piattaforme online.

Il meeting ha visto anche l’allestimento di uno spazio espositivo e immersivo di quasi 1.000 mq che ha ospitato diverse categorie di prodotti forniti dai circa trenta tech supplier, permettendo così ai partecipanti di provare in prima persona le ultime novità.

Questo Mid-Year Meeting conferma la stabilità del rapporto di collaborazione tra MediaWorld e le due sigle del Gruppo Bluvacanze, che sin dalla primavera del 2022 sono al lavoro su diversi fronti, fra i quali la realizzazione del format di education per il personale degli stores in ben due edizioni, nonché alcuni eventi sul territorio per celebrare l’apertura di nuovi negozi dell’insegna.