Meet for Travel, al via gli eventi itineranti per le adv Welcome

Parte il 25 maggio da Catania il progetto “Meet for Travel”, il primo di sei eventi dedicati alle agenzie del network Welcome Travel, organizzati in collaborazione i partner del settore tra enti del turismo e vettori e con la partecipazione di Alpitour World e Costa Crociere.

Dopo la tappa siciliana, il giorno dopo è previsto un incontro a Napoli; mentre a settembre gli eventi dedicati alle adv si terranno a Bologna e Roma e, nel mese di ottobre, a Torino e Padova.

Meet for Travel è dedicato alle agenzie Welcome Travel e Geo Travel Network che potranno approfondire insieme ai partner turistici le destinazioni, gli itinerari insoliti, i luoghi da scoprire, nuove rotte e novità di prodotto.

Oltre a incontrare i partner dell’evento, gli agenti potranno anche interagire con la direzione del network e i network manager per confrontarsi sulle nuove attività alla luce del percorso evolutivo intrapreso nelle azioni commerciali, di marketing e tecnologiche.

«Sarò presente in tutte le tappe di Meet for Travel – sottolinea l’amministratore delegato Adriano Apicella – Abbiamo pensato a questo nuovo format con un duplice obiettivo: da un lato soddisfare la necessità di aggiornamento e formazione degli agenti, dall’altro creare un’occasione conviviale per incontrarsi, confrontarsi, scambiare opinioni per essere sempre più coesi nel cogliere la ripartenza. E perché no, congratularci per gli ottimi risultati di vendita che stiamo registrando da ormai svariati mesi».