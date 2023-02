Meeting #Italialive a Roma: parte il rilancio del Mice

Sostenibilità, rappresentanza e tanta formazione per rilanciare il Mice: sono le tre parole d’ordine risuonate nel corso dell’incontro di #Italialive, al quale hanno preso parte le maggiori associazioni del mondo degli eventi e della live communication.

Organizzato dalla segreteria di Feu – Filiera degli Eventi Unita presso le Officine Farneto di Roma, il meeting è servito per focalizzare l’attenzione sulle prossime strategie e linee guida per le attività da svolgere nel post-pandemia.

Dalle testimonianze dirette ne è emerso un panorama molto incoraggiante che si manifesta con un ritrovato interesse da parte delle aziende a utilizzare la leva degli eventi, dei congressi e dell’incentive quale strumento per lo sviluppo economico e culturale del Paese. Ora che la pandemia si affronta con maggiore responsabilità generale, le condizioni socio-economiche impongono a tutti di essere ancora più attivi e attenti alle esigenze comuni, rafforzando ancora di più il dialogo con le istituzioni e non solo, per cercare di affrontare sempre con intelligenza, coerenza, metodo e insieme le prossime sfide.

Infatti, per Salvatore Sagone, presidente del Club degli Eventi e della Live Communication e portavoce nei rapporti con i media di #Italialive, «lo scenario attuale del mercato degli eventi, dei congressi e dell’incentive è caratterizzato da un fortissimo dinamismo, per molti aspetti inaspettato fino a pochi mesi fa, e si sta riconfigurando alla luce di istanze quali l’efficacia e l’efficienza degli investimenti, l’attenzione ai costi e, soprattutto, alla sostenibilità intesa nel suo senso più ampio: ambientale, sociale ed economica. L’Italia, inoltre, torna a scalare le posizioni di vertice nello scenario internazionale come meta ideale per congressi ed eventi, inclusi quelli privati. Si rende prioritaria un’adeguata attenzione delle istituzioni che, pur avendo sostenuto il settore durante la pandemia, fatica ancora a riconoscerne il reale valore economico e di industria creativa».

Da parte sua Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&eventi e portavoce per i rapporti istituzionali e politici di #Italialive, ha sottolineato: «Continuando i suoi obiettivi di rappresentanza non solo dei soci ma dell’intero settore, Federcongressi&eventi si sta interfacciando con i ministeri e gli stakeholder istituzionali di riferimento. Come presentato agli Stati Generali del Turismo, l’associazione è impegnata per il riconoscimento della meeting & event industry e l’aumento della competitività del Mice italiano agendo su più fronti quali: il sostegno alla promozione e all’internazionalizzazione anche tramite agevolazioni fiscali ad hoc, all’innovazione e qualità della filiera; attività di formazione e aggiornamento; sviluppo di attività di ricerca e implementazione di azioni sul fronte della sostenibilità. Auspichiamo, quindi, che le istituzioni politiche ed economiche del Paese continuino ad ascoltare la voce di un comparto che, prima della pandemia, contava su un giro d’affari pari a 65,5 miliardi di euro a fronte di circa 670 mila addetti».