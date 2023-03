Messico, Brasile e viaggi tailor made trainano Latin World

Inizio d’anno con trend positivo per Latin World, brand di Quality Group che prosegue sotto il segno del suo marchio rinnovato per meglio abbracciare tutta la programmazione che include Brasile, Colombia, Venezuela, Messico, Costarica, Cuba, Panama, Nicaragua, Honduras, Guatemala e Belize.

Le destinazioni trainanti sono Messico e Brasile. Nel corso della pandemia, la prima destinazione ha beneficiato dei flussi turistici sia interni che di cospicue presenze di viaggiatori americani e canadesi; mentre il Brasile è cresciuto grazie al turismo interno alto spendente; ciò ha consentito a entrambi i Paesi di mantenere sempre operative le strutture e i servizi con riempimenti superiori al 50%, anche nei periodi più delicati.

«Messico e Brasile sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due Paesi non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla», afferma Michele De Carlo, titolare di Latin World.

Oltre a Messico e Brasile, le destinazioni programmate da Latin World al momento registrano tutte un trend di crescita, a eccezione di Cuba.

In evidenza è anche l’incremento delle prenotazioni di viaggi individuali personalizzati verso tutte le destinazioni, con richieste che ad oggi rappresentano il 50% della domanda a pari merito con i viaggi di gruppo.

«In controtendenza con il passato, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze studiate ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze», prosegue De Carlo.

Il clima di incertezza vissuto ha probabilmente influito molto anche sulle abitudini di consumo, portando a un incremento delle prenotazioni last minute, al di sotto delle tre settimane data partenza.

Per far fronte alla crescita della domanda, Latin World ha ampliato il suo team inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo e ha arricchito e migliorato la sua offerta inserendo nuove proposte di itinerari e prodotti.

Per ciò che concerne il Brasile, si parte dai nuovi itinerari sviluppati a nord del Paese, un’area poco conosciuta dal turismo italiano, con Spiagge Brasiliane che da Rio e Salvador aggiunge un’estensione nell’arcipelago di Fernando de Noronha per poi raggiungere Olinda o Tramonti Brasiliani, un viaggio individuale concentrato sulla costa poco conosciuta del Ceara e del rio Grande del Nord, da Fortaleza a Natal.

Sempre nel nord, il tour individuale Sogno brasiliano unisce la visita delle grandi città del Brasile alla natura del Pantanal e dei Lencois Maranhenses. Brasile Prestige – un tour classico con sistemazioni e esperienze curate di alto livello – aggiunge al programma la navigazione in Amazzonia a bordo di una motonave dotata di sole 12 cabine.

Anche le proposte per estensioni individuali in lodge e rifugi ecologici, in aree poco note nel Pantanal e in Amazzonia, sono state ampliate.

Sono state riconfermate proposte quali il Gran Tour del Brasile, a Brasile Classico e Mosaico Brasiliano sono state aggiunte escursioni facoltative e insolite al Parco Nazionale di Chapada Diamantina o alla spiaggia di Praia do Forte.

Riconfermata anche la proposta Party Brasile, il viaggio di gruppo con una struttura precostituita, ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione direttamente in loco; si aggiungono Brasile d’Autore e Brasile Ecologico. Quest’ultimo include la visita delle Cascate Iguassù, dell’Amazzonia e del parco dei Lencois Maranhenses.

La sezione Colombia si rinnova con le proposte Party Colombia, Active Colombia e Experience Colombia, i format che vanno a soddisfare le esigenze della clientela che ricerca libertà, vacanza attiva e esperienziale. L’itinerario Colombia Feel è invece pensato per i viaggiatori più esigenti. Se l’isola di Baru si riconferma la località più richiesta per estensione mare, la programmazione Latin World include anche proposte di strutture ubicate a Macura e San Andres.

Il Venezuela è stato reinserito nella programmazione e conquista un ruolo di primo piano per clientela altro spendente, grazie al cambiamento avvenuto nel Paese nel corso della pandemia che, alimentato da flussi turistici interni, offre oggi una qualità di servizio e prodotto elevati e una situazione politica tranquilla. Si ampliano con novità novità anche le programmazioni Messico, Cuba e Centroamerica.