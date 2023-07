Mhr Padel Day, manager dell’hôtellerie in campo a Roma

Si rinnova un appuntamento immancabile nel mondo del turismo, quello di Mhr Padel Day. È la terza edizione dell’evento che vede la partecipazione di molti protagonisti del mondo dell’hôtellerie e dell’ospitalità italiana.

La scusa è quella del torneo di padel, ma gli eventi Mhr, sono soprattutto un momento di convivialità e networking riconosciuto dagli addetti del settore. La formula del torneo è un momento all’insegna dello sport che richiama l’attenzione di molti operatori.

Il Challenge Rome 2023 ha avuto luogo al Villa Pamphili Padel Club, con la novità, da quest’anno, del tabellone femminile. La vittoria 2023 va alla coppia Otalli-Genovese fra gli uomini e Caselli-Cecchini fra le donne.

Prima delle finali, svelata anche la nuova tendenza del pickleball con gli ospiti Marco Marte e Marcello Molinari del Comitato Nazionale di questo nuovo sport che ricade all’interno della Federazione Italiana Tennis e Padel. I campioni della nuova disciplina hanno raccontato i possibili sviluppi della nuova formula tennistica che arriva dagli Stati Uniti e potrà affiancare con successo gli altri sport all’interno hotel, villaggi e strutture ricettive dotate di campi da gioco di tennis e padel.

Presente all’evento anche il presidente della Commissione Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Mariano Angelucci, sceso in campo per cimentarsi proprio nel pickeball. Alla cena serale non sono mancate personalità come Barbara Maria Casillo, direttore generale di Aica Confindustria Alberghi, e Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi.

Lo sport come attrattore del turismo è stato al centro di numerosi interventi, con richiami a eventi essenziali all’incoming come la imminente Ryder Cup di Roma, il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio .

L’obiettivo di Mhr Padel Day Challenge è quello proprio si convogliare opportunità nuove al turismo attraverso lo sport, come negli intenti dell’infaticabile organizzatrice, Deborah Garlando, essa stessa sportiva, e del suo socio Antonio Nasca. Affianca da sempre Mhr Palmiro Noschese, manager internazionale dell’hospitality di lusso che ha partecipato alla consegna dei numerosi premi, tra cui il soggiorno messo in palio dal Gruppo alberghiero Th Resort, costante sostenitore Mhr.