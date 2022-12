Milano e l’Italia regine dei viaggi di fine anno: il report Jetcost

L’Italia piace agli europei per le vacanze delle feste, e soprattutto ai britannici. Il nostro Paese è il secondo, dopo la Spagna, nelle ricerche su Jetcost da parte dei turisti del Vecchio Continente per trascorrere l’inizio del 2023, davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito. Le città d’arte, la cultura, i piccoli borghi, le tradizioni e l’offerta enogastronomica, i buoni alberghi, le infrastrutture e i prezzi più convenienti rispetto ad altri Paesi a causa dell’inflazione in Europa hanno contributo a questo risultato, spiegano dal sito.

Dopo la stagione natalizia dello scorso anno ancora segnata dal coronavirus, la ripresa del turismo in Italia a fine anno è confermata e, secondo il motore di ricerca di voli e hotel, le ricerche di voli per la fine di questo 2022 sono aumentate del 230%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 180% rispetto all’anno passato. Inoltre, gli utenti passano il 70% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, in base al budget e alle date alternative, per trovare l’offerta che meglio si adatta alle loro esigenze.

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023 indicano che in molti hanno optato per Milano, che è la città più richiesta dai viaggiatori britannici e la seconda da tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Per quanto riguarda invece le ricerche da parte degli utenti italiani, le tre destinazioni sul podio per trascorrere la fine del 2022 sono Parigi, Barcellona ed Amsterdam, seguite da Londra, New York, Praga, Napoli, Catania, Madrid, Palermo, Dubai, Vienna, Lisbona, Budapest, Tenerife, Roma, L’Avana, Milano, Gran Canaria, Valencia, Siviglia, Berlino, Miami, Torino e Bari.