Milano e Roma tappe italiane dell’Experience Abu Dhabi Roadshow

Sono state Milano e Roma le due tappe italiane dell’Experience Abu Dhabi Roadshow. ll Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi ha visitato le due principali città del nostro Paese il 17 e il 18 maggio, incontrando i principali tour operator del mercato italiano e illustrando i punti chiave della destinazione, gli eventi in programma e le novità che l’Emirato ha da offrire.

Il roadshow ha permesso di rafforzare i rapporti esistenti e creare nuove connessioni con i partner del settore turistico, offrendo un programma di incontri pomeridiani in entrambe le città e un evento di networking a Milano per presentare l’emirato come destinazione turistica leader per i viaggi di piacere, d’affari e incentive.

«Abu Dhabi è la destinazione ideale per i viaggiatori italiani, alla ricerca di servizi di alto livello, esperienze culturali ed enogastronomiche, sole e spiagge – sottolinea Husain Ali AlHashmi, international operations (Europe) Regional head Dct Abu Dhabi – La crescita che stiamo registrando è il risultato diretto degli investimenti che abbiamo fatto in questo settore negli ultimi anni, tra cui l’aumento dei collegamenti aerei dall’Italia operati da Wizz Air Abu Dhabi, volti a migliorare l’accessibilità della destinazione. I nostri eventi roadshow a Milano e Roma hanno ulteriormente rafforzato questo successo, permettendoci di coinvolgere direttamente i professionisti del turismo e di garantire loro gli strumenti necessari per comunicare l’impareggiabile offerta di Abu Dhabi ai loro clienti».

Inoltre, il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ha presentato la campagna estiva 2023 “Un’estate non basta”, pensata per raccontare l’ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione: si inserisce nell’ambito del più ampio piano della destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023.

Completano la campagna anche tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare i visitatori da tutto il mondo quest’estate. L’all inclusive Abu Dhabi Summer Pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione “Stay More, Pay Less” presso gli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre prenotate in hotel. I vantaggi non si fermano qui per le famiglie, grazie all’esclusiva offerta “Kids Go Free”. Il programma prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. I bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta. Tra le attrazioni da vivere anche SeaWorld Abu Dhabi, che aprirà il 23 maggio: offre divertimento interattivo per tutta la famiglia e otto regni tematici da scoprire. Per tutta l’estate, i visitatori possono usufruire di una connessione continua tramite il servizio navetta Experience Abu Dhabi Shuttle Bus, dai parchi a tema al coperto, dai luoghi di interesse culturale e da altre attrazioni uniche.

Abu Dhabi propone anche un ricco calendario di eventi

1 giugno: Concerto dei Guns N’ Roses. I Guns N’ Roses faranno tappa ad Abu Dhabi durante il loro grande tour mondiale. All’Etihad Arena.

8-11 giugno : Paw Patrol Live. I famosi cuccioli di Paw Patrol saranno all’Etihad Arena quest’estate per uno spettacolo che farà divertire i più piccoli. Paw Patrol Live! Race To The Rescue è un’emozionante avventura al fianco dei personaggi tanto amati dai più piccoli. Dopo lo spettacolo prevista anche una sezione di meet-and-greet.

7-17 luglio: Yas Gaming Festival. Il centro commerciale Yas Mall diventerà la destinazione del gaming quest’estate: è in programma, infatti, il primo festival di gioco esperienziale. Saranno 10 giorni di competizione, con tornei, premi in palio e una sezione di giochi retro.

18-20: agosto: Usa Basketball Showcase. In preparazione alla FIBA Men’s World Cup del 2023, la Nazionale maschile statunitense giocherà ad Abu Dhabi tre partite.

5-7 ottobre: Nba Abu Dhabi Games. La National Basketball Association e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno annunciato che gli Nba Abu Dhabi Games 2023 vedranno i Dallas Mavericks e i Minnesota Timberwolves giocare due partite di precampionato alla Etihad Arena di Yas Island ad Abu Dhabi.