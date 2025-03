Milano, Roma e Madrid regine del business travel secondo BizAway

Secondo i numeri registrati dalla scaleup di business travel BizAway, Milano, Roma e Madrid sono le città che richiamano maggiormente non solo turisti, ma anche numerosi lavoratori da tutta Italia ed Europa con quasi il 30% del totale del numero di prenotazioni in loco da parte delle aziende.

La top ten delle destinazioni per il business include anche Bologna, Torino, Firenze e Venezia, a dimostrazione di come il Bel Paese sia sempre più dinamico e attrattivo.

«Il giro d’affari dei business travel in Italia è in costante aumento, il 2024 si è infatti confermato come un anno di ascesa per agenzie e buyer, ma anche per le aziende stesse che hanno incrementato gli investimenti nei viaggi d’affari, confermando il valore aggiunto degli incontri in presenza e non più unicamente da remoto, eredità del periodo pandemico», ha commentato Giovanni Bernardi, head of sales di BizAway, che ha aggiunto: «Siamo dunque fiduciosi che anche quest’anno si possa continuare a crescere trainando così settori correlati come il terziario, tra ristoranti, alberghi e i diversi servizi ideati per accogliere professionisti provenienti da tutta Europa».

Nel 2024 BizAway ha registrato un aumento del +57% del totale di prenotazioni rispetto al 2023, grazie alla sua costante crescita, con un andamento che si riscontra anche sul mercato, come riporta l’ultimo report di Global Business Travel Association: l’86% di buyer e fornitori ha infatti avuto prestazioni pari o migliori di quanto previsto e il 67% dei professionisti afferma di avere previsioni ottimistiche per il 2025.

In Italia il 2024, secondo la piattaforma, è stato l’anno dei viaggi d’affari. Nella classifica delle prime 10 destinazioni europee registrate da BizAway, sono cinque le città italiane che nel 2024 sono state le mete più gettonate per gli affari.

La prima è Milano, che come sempre svetta tra i capoluoghi in cui si predilige stringere accordi tra eventi business e grandi aziende che operano in città. Seconda in classifica, Roma capitale (anche) degli incontri business, mentre al quinto posto c’è Bologna, polo industriale rinomato e sempre più selezionato per esposizioni che richiamano numerosissimi professionisti nella città emiliana. Settima classificata è Torino, centro nevralgico che accoglie da anni viaggiatori per eventi fieristici culturali ed enogastronomici in cui si incontrano uomini e donne d’affari del settore terziario e non solo, mentre rispettivamente all’ottavo e nono posto si classificano Firenze e Venezia, in netta ripresa rispetto agli anni precedenti.