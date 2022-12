Mindfulness on the road in cinque viaggi: la collezione 2023 di Shiruq

La mindfulness arriva in viaggio con Shiruq. Il tour operator lancia Mindfulness on the road, capsule collection creata in sinergia con Jack Jaselli, musicista e mindfulness trainer, cinque partenze distribuite nel 2023 su altrettante destinazioni, trasversali per tipologia e budget, e dedicate a piccoli gruppi.

«C’è armonia tra la mindfulness e il viaggio. Viaggiamo per scoprire, per imparare, per esperire tutti i cinque sensi, ma viaggiamo anche per uscire dagli automatismi della quotidianità, da crucci persistenti che ingombrano la nostra mente. In viaggio dovremmo tirare un grande respiro. La mindfulness in viaggio ci prende per mano e ci accompagna nell’intento. Riprendiamo i nostri sensi, e siamo completamente presenti alla meraviglia. Questo viene coltivato con pratiche di consapevolezza corporea e di meditazione che attingono alla millenaria tradizione orientale» racconta Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq e ideatrice del progetto.

«Quando riusciamo ad essere consapevoli di ciò a cui prestiamo attenzione, possiamo essere noi a decidere – liberamente – di dare piena attenzione al momento presente, vivendolo appieno e con tutti i nostri sensi. Diventiamo liberi di scegliere di coltivare le nostre attitudini in luogo delle abitudini. Pratiche di ascolto del corpo, meditazione consapevole, poesie e testi che sanno stimolare la curiosità e aprirci all’esperienza della meraviglia punteggeranno il viaggio», spiega Jack Jaselli, cantautore e musicista, che alla carriera musicale ha da anni affiancato l’insegnamento della mindfulness e delle sue pratiche.

Il progetto prevede 5 date di partenza, per 5 diverse destinazioni: Sudan 19 febbraio, Estonia 29 maggio, Grecia 17 settembre, Algeria 27 ottobre e Oman 8 dicembre. Piccoli gruppi, da 6 a 12 persone, condotti in viaggio, e nel percorso di mindfulness, da Jack Jaselli. Accreditato come Mindfulness Educator (al Ministero della Salute), Jaselli ha girato due documentari, in cui è riuscito ad unire musica, viaggi e tematiche di rilevanza sociale, ha scritto un libro che parla di musica e di un lungo cammino a piedi ed ha condotto vari podcast tra cui la serie Jetlag incentrata sul senso del viaggio.

Mindfulness on the road arriverà in agenzia. «La comunicazione del progetto sarà su tutta la rete – spiega Valentina Rubbi, marketing & communication manager -, tuttavia le attività di formazione e divulgazione del progetto e dei singoli viaggi, anche con format comunicativi e di promozione creati ad hoc per i nostri interlocutori, saranno messi a disposizione per una selezione di agenti in linea con questo approccio e con le caratteristiche di innovazione dello stesso».

Gli agenti di viaggi verranno dotati di un toolkit affinché siano supportati nella promozione di un prodotto così particolare: informazioni tecniche, racconti evocativi, foto, locandine, contenuti per newsletter e piano editoriale social, tra cui alcuni video in cui Jack Jaselli spiega cos’è la mindfulness e ne racconta le pratiche, oltre a parlare dei viaggi. «Non mancheranno i momenti formativi e di consulenza one to one o in team. E in primavera faremo un evento dedicato alla promozione del progetto e dei 5 viaggi. Sponsor dell’evento sarà Visit Estonia, che ha accettato di essere al nostro fianco nella divulgazione di questo approccio di viaggio, e nella promozione, in particolare, del viaggio in Estonia, dunque il secondo, in linea temporale, della capsule».