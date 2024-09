Minor acquista quattro hotel in Brasile: saranno brandizzati Nh e Tivoli

Secondo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) di Spagna, la catena Minor Hotels Europe & Americas procederà all’acquisto in Brasile di quattro strutture, due Nh e due Tivoli, per un totale di 212 milioni di euro per espandersi nel Paese.

Il pagamento della somma, secondo sempre la Cnmv, sarà in contanti e in due tranche: la prima per un importo di 169,6 milioni di euro, che rappresenta l’80% del prezzo stimato, sarà pagata alla data di chiusura dell’acquisto; e la seconda, per il restante 20% del prezzo stimato, maggiorato di un tasso di interesse del 5,25% applicabile dalla data di chiusura fino alla data di pagamento, sarà pagata entro il 19 settembre 2025.

I quattro hotel sono: Curitiba The Five (Nh), 178 camere; Feira de Santana (Nh), 112 camere; Ecoresort Praia do Forte (Tivoli), 291 camere e Hotel Mofarrej São Paulo (Tivoli), 218 camere.

Con l’incorporazione delle strutture, la società intende aumentare i propri ricavi di 60 milioni di euro all’anno, nonché il proprio Ebitda di 20 milioni di euro. L’accordo segna la fine del periodo di riorganizzazione concordato tra i due marchi nel 2019, anno in cui la casa madre thailandese ha acquisito una partecipazione nella spagnola Nh.

In particolare, uno degli hotel, Ecoresort Praia do Forte, sarà incorporato nella filiale interamente controllata, mentre gli altri tre saranno oggetto di contratto, di cui uno di locazione fino al 2065, MofarrejSão Paulo Hotel, e gli altri due per servizi alberghieri, in entrambi i casi prorogabili.

Fanno parte della politica di espansione in Brasile di Minor Hotels Europe & Americas anche Anantara Mamucabo Bahia Resort e Anantara Prea Ceara Resort, per i quali sono già stati firmati i relativi contratti di gestione alberghiera, subordinati alla costruzione dei rispettivi asset da parte dei proprietari.

Questa politica è volta a creare un portafoglio offerta diversificato e redditizio come quello del tempo libero premium, con il marchio Tivoli. Inoltre, l’operazione rappresenta l’ingresso in città brasiliane chiave, come San Paolo, e in destinazioni turistiche, come Salvador de Bahia, che consentiranno al Gruppo di esplorare nuove opportunità di crescita nel Paese con un modello asset-light.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor