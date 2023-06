Minor Hotels nomina Giles Selves senior vp lusso per l’Europa

Nuovo senior vice president delle strutture di lusso in Europa per Minor Hotels: si tratta di Giles Selves, che sarà responsabile della direzione strategica e commerciale dei marchi luxury del Gruppo asiatico (di cui fa parte anche Nh) sostenendo la crescita e lo sviluppo di Anantara e Tivoli Hotels & Resorts.

Con una grande conoscenza del turismo di lusso, Giles porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità. Entrato in Minor Hotels nel 2015, dove ha trascorso anni alla guida delle proprietà Anantara in Thailandia, Sri Lanka e Maldive, ha ora il compito di garantire una crescita continua dei marchi Anantara e Tivoli a livello europeo.

Prima di trasferirsi in Europa, ha trascorso quasi cinque anni alle Maldive, prima come direttore generale del prestigioso Anantara Kihavah Maldives Villas, poi promosso a cluster general manager per Anantara Dhigu, Anantara Veli e Naladhu Private Islands, supervisionando Anantara Kihavah e la pre-apertura di Avani + Fares Maldives Resort.

Dopo aver trascorso 19 anni con Starwood Hotels & Resorts, Giles Selves ha intrapreso un percorso legato al mondo food & beverage nella gestione alberghiera. Nel 2011 si è trasferito in Thailandia come hotel manager per la pre-apertura del St. Regis Bangkok, una proprietà di Minor Hotels. È diventato a seguire general manager del Keraton at the Plaza, un Luxury Collection Hotel, a Giacarta, prima di tornare in Thailandia nel 2015 come general manager per Minor Hotels con Anantara.

Commentando la nomina, Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, ha dichiarato: «Sono entusiasta di assistere alla continua crescita di Giles Selves all’interno della famiglia Minor. La sua vasta esperienza e la sua profonda conoscenza del settore dell’ospitalità in alcune delle destinazioni più esclusive dell’Asia saranno preziose nella continua espansione della nostra presenza in nuovi mercati in Europa. Siamo certi che la leadership e l’esperienza operativa di Giles rafforzeranno ulteriormente la nostra posizione nello spazio europeo dell’ospitalità di lusso».