Missili su Dubai

e caos Medio Oriente

dopo l’attacco all’Iran

Le fiamme divampano nel Golfo e al Fairmont hotel di Dubai a The Palm, nel cuore di una delle capitali del turismo mondiale. I video diffusi sui social sono destinati a diventare uno dei simboli dell’ennesima escalation bellica in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e la reazione immediata di Teheran contro le basi Usa in Qatar, Kuwait ed Emirati

I singoli Paesi della regione hanno chiuso o limitato gli spazi aerei e le compagnie hanno annunciato lo stop dei voli.

DUBAI COLPITA

A Dubai – dove sono rimasti bloccati il ministro della Difesa, Maurizio Crosetto, e oltre 200 ragazzi italiani – è stato proprio un raid missilistico iraniano a colpire il Fairmont Dubai, un iconico hotel a 5 stelle dell’emirato, sulla Palm Jumeirah, la celebre isola artificiale che ospita ville, resort e spiagge. Le autorità hanno segnalato quattro feriti. Colpita anche Doha.

Dalle notizie che giungono dagli operatori sul territorio, chiusi gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi, così come lo spazio aereo. Sospesi i voli da e per Dubai fino al primo marzo. Filtra comunque un cauto ottimismo sulla situazione, che appare sotto controllo e sembra destinata a tornare alla normalità in breve. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.

SPAZI AEREI CHIUSI E STOP DELLE COMPAGNIE

Israele – come riferisce l’Ansa – ha annunciato la chiusura dello spazio aereo al traffico civile, seguita anche dal Qatar. Di conseguenza Ita Airways, Lufthansa, Air France, Swiss, Turkish Airlines e Air India hanno interrotto gran parte dei collegamenti per l’area. Ita ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo, incluso il volo AZ809 dell’8 marzo.

Fino alla stessa data off limits gli spazi aerei di Libano, Giordania, Iraq e Iran. Emirates ha fermato i voli in partenza da Dubai nella giornata di oggi. Oman Air ha sospeso i voli verso Israele e Iran, anche gli aerei in partenza dal Kuwait non voleranno più verso i due Paesi.

Lufthansa ha sospeso fino al 7 marzo i voli da e per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran, oltre che per Dubai e Abu Dhabi. Turkish ha cancellato i voli per Libano, Siria, Iraq, Iran e Giordania fino al 2 marzo, sospesi temporaneamente i voli per Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi e Oman. Anche Wizz Air ha annullato con effetto immediato tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman, fino al 7 marzo compreso.

Il ministero dei Trasporti russo ha annunciato di aver predisposto rotte alternative per evitare gli spazi aerei iraniano e israeliano e garantire la sicurezza dei voli diretti verso i Paesi del Golfo Persico.