La tempesta Helene punta sulla Florida: allerta della Farnesina

E adesso nel mirino c’è la Florida. La tempesta Helene sta per approdare negli Stati Uniti come uragano di categoria 3, dopo il passaggio sul Golfo del Messico, su cui un anno fa si era già abbattuto l’uragano Otis. E la Farnesina allerta gli italiani in zona.

In Messico Helene ha colpito le località turistiche di Cancún, Isla Mujeres, Holbox e alcune zone della Riviera Maya che da mercoledì sono inondate da piogge torrenziali. Per questo l’aeroporto internazionale di Cancún è stato costretto a cancellare più di 50 voli.

Nella famosa località turistica messicana diverse zone alberghiere si sono allagate causa delle forti piogge e sono state disposte chiusure stradali precauzionali in diverse aree chiave della città. Al momento però, come riporta Preferente, nonostante l’intensità dell’uragano, non è stato necessario trasferire i turisti nei rifugi allestiti dal governo municipale, come ha dichiarato il segretario al turismo Juan Pablo de Zulueta. Sono 103 i visitatori rimasti nei loro hotel in attesa che il tempo migliori per poter continuare a godersi le vacanze.

La tempesta ha paralizzato anche il settore della ristorazione di Cancún, sia nella zona degli hotel che nel centro, dove si sono verificati gravi allagamenti di strade e viali. Julio Villareal, presidente della Camera nazionale dei ristoranti e dell’industria alimentare (Canirac), ha riferito che almeno il 95% di questi esercizi non ha potuto aprire ieri.

Isla Mujeres, nella zona centrale, è stata completamente allagata e le strade sono inagibili. Le abitazioni e le attività commerciali sono state gravemente colpite. Inoltre, gran parte dell’isola è rimasta senza corrente elettrica, causando il caos per i residenti che cercavano di mantenere le comunicazioni e di accedere ai servizi di base.

Ora, dopo il passaggio sulla penisola dello Yucatan, “Helene” sta per approdare negli Stati Uniti e in Florida è stato emessa una dichiarazione di stato di emergenza valida per quarantuno contee dello Stato.

La Farnesina dal sito Viaggiare sicuri avvisa che: l’Uragano “Helene” è in rapido avvicinamento alla fascia costiera statunitense, l’impatto sulle fasce costiere della Florida occidentale è previsto giovedì 26 settembre, alle ore 19 locali. La fascia continentale, situata al confine fra Alabama e Georgia, dovrebbe essere interessata dalla tempesta dalle 7 del mattino di venerdì 27. Possibili forti raffiche di vento, copiose precipitazioni con mareggiate e inondazioni. Allo stato attuale si prospetta il rischio di allagamenti improvvisi nelle aree urbane, nonché esondazioni dei corsi d’acqua.

Si raccomanda ai connazionali, che si trovano nelle aree interessate dalle perturbazioni di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza delle Autorità locali, di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche sul sito del Centro statunitense per gli uragani (National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center) e di tenersi informati consultando il sito Viaggiare Sicuri.