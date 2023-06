Mistral Tour, è l’Egitto la meta preferita sul medio raggio

C’è l’Egitto in testa alle vendite di Mistral Tour nel medio raggio, seguito da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi e Oman con Arabia Saudita. Le prenotazioni sulla destinazione e in generale sui prodotti Mistral, sono in crescita. La tendenza conferma un trend di prenotazioni in advanced booking.

Il successo dell’Egitto

«L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri che di fatturati – dichiara Antonio D’Errico, product manager Mistral Tour – Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari quali ad esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico Hotel Mena House con vista sulla piana di Giza».

Le crociere sul Nilo stanno godendo di un forte ritorno di popolarità, «e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, con 40 cabine molto ampie, di circa 28 mq, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo», prosegue D’Errico.

Emirati e Oman

Gli Emirati Arabi, che nel 2021-2022 hanno registrato numeri record, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori che li scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città sia come destinazione mare e naturalistica. Per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario “Perle del Golfo” che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein. E ancora soggiorni a Ras Al Khaimah che permette di scoprire tradizioni e luoghi ancora autentici tra montagne rocciose e piantagioni di palme da datteri che si spingono fino al litorale baciato dalle acque turchesi.

Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono poi, sicuramente, i campi tendati ecofriendly e il nuovo tour in fuoristrada “Oman on the road” che da Muscat porta tra i canyon, pareti rocciose e villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa per attraversare il deserto di Wahiba, il deserto delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz.