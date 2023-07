Moby vuole il porto di Olbia per traghetti e crociere

Moby annuncia un progetto per la gestione del terminal passeggeri del porto Isola Bianca di Olbia, che potrebbe diventare una base per il futuro e far crescere anche il traffico crocieristico.

Nel piano, sarà determinante, come scrive La Nuova Sardegna, il ruolo di Msc (e del suo 49% di Moby). Insieme, le famiglie Onorato e Aponte, sembrano intenzionate a “prendere” il porto commerciale più trafficato d’Italia

«Abbiamo un project financing pronto per la gestione del porto Isola Bianca, vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ci interessa poter gestire una stazione marittima con il presupposto di implementare i traffici, non solo di Moby ma per tutti gli operatori che facciano scalo a Olbia – ha detto Achille Onorato, amministratore delegato di Moby – Dall’altro lato vogliamo attrarre le navi da crociera. Su Olbia abbiamo un porto con un potenziale crocieristico ancora oggi inespresso e c’è bisogno di una stazione marittima dedicata ai crocieristi per un traffico che non vasa un commistione con quello dei traghetti e mezzi pesanti».

A differenza del passato, oggi c’è apertura al dialogo tra il gruppo armatoriale e l’Autorità di Sisrema Portuale del Mare di Sardegna; il che potrebbe rendere fattibile il progetto.