Moldavia, FlyOne vola sulla Milano Malpensa-Chisinau

Nuovo volo diretto per Chisinau in Moldavia di FlyOne, compagnia aerea moldava che ha scelto Malpensa come aeroporto italiano su cui investire.

Ad attenderlo al gate per il primo atterraggio il responsabile aviation, marketing, negotiations & traffic rights della direzione aviation business development Aldo Schmid, con il rappresentante del vettore in Italia Luigi Bordoni, che hanno tagliato il nastro dando ufficialmente il via alla nuova tratta.

Il nuovo collegamento per Chisinau rappresenta per l’aeroporto un servizio che si aggiunge all’attuale portafoglio di connessioni rispondendo a una domanda presente da e per la catchment area del nord Italia. Malpensa, con questo ulteriore collegamento, arricchisce l’offerta di trasporto aereo con 170 destinazioni, 76 vettori e 75 Paesi collegati.

I voli diretti di FlyOne dall’aeroporto di Malpensa verso la capitale della Moldavia sono operati due volte alla settimana, il martedì e il venerdì.

La Moldavia, interessata dal conflitto russo-ucraino, aveva nelle scorse settimane temporaneamente chiuso lo spazio aereo, poi riaperto.