Monaco, al via la campagna “Like Nowhere Else”

Like Nowhere Else. È il claim della nuova campagna di comunicazione lanciata dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco, in occasione dell’inizio della stagione estiva, che punta a enfatizzare l’unicità di una destinazione da sempre iconica.

La destinazione, situata nel cuore della Costa Azzurra, è da sempre punto nevralgico del Vecchio Continente, ricco di storia e contraddistinto da uno spirito autonomo, il Principato ha saputo creare una cornice perfetta dove le tradizioni si intrecciano con il mondo degli affari e dell’imprenditorialità, dove svago, lifestyle, stile iconico e rispetto per l’ambiente si uniscono per dare vita ad un luogo, appunto, Like Nowhere Else.

Uno slogan che si fa messaggero dell’unicità del Principato di Monaco e rende omaggio al suo impegno per un turismo sempre più sostenibile e innovativo. La campagna di comunicazione per il turismo leisure si articola in dieci immagini, dallo stile grafico minimalista, che raffigurano i luoghi storici di Monaco, catturandone i dettagli architettonici classici e moderni o le prospettive uniche della destinazione. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive si basa su sei manifesti, con lo stesso tratto minimalista, ed evidenza la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile.

Il turismo è un pilastro dell’economia monegasca: i dati del settore turistico hanno evidenziato una forte ripresa nel 2022, dopo due anni di Covid, e anche che le prospettive per la stagione 2023 sono fortemente positive. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall’Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d’affari di gruppo.

«Con questa nuova campagna – spiega Guy Antognelli, direttore generale della Direzione del Turismo e dei Congressi – il nostro obiettivo è quello di cambiare le percezioni della destinazione, laddove necessario, e di comunicare i valori di esclusività, progresso e leadership che sono associati al nostro marchio. La nostra volontà è anche quella di sottolineare lo spirito di cambiamento e l’impegno verso l’ambiente e l’innovazione, che, oggi, sono pilastri fondamentali del Principato”.