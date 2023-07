Msc Crociere diventa main sponsor della Scc Napoli

La “particella di sodio” saluta e dopo 18 anni se ne va. Msc Crociere è il nuovo main global partner della Ssc Napoli per la stagione 2023/2024, sostituendo appunto Lete. Dopo essere stato second main partner della squadra di calcio dal 2011, accompagnandoli in un percorso di crescita culminato con la vittoria dello scudetto, la compagnia ora appone il proprio logo insieme all’iconica rosa dei venti come brand principale della maglia gara, che è stata presentata a bordo di Msc World Europa ormeggiata nel porto di Napoli dal presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis, e dal managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa.

«Msc è il partner ideale per traghettare il Napoli fra due ere, siamo partiti insieme nell’estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la Città di Napoli al resto del mondo – ha commentato Aurelio De Laurentiis – Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio insieme, con l’augurio che possa portare entrambe le aziende più lontano possibile alla ricerca di nuovi successi».

E a proposito di successi, è stato indubbio il valore trainante della stagione calcistica sul turismo in città, tanto da far parlare a più riprese di “Napolimania”.

«Sono molto contento di testimoniare il sodalizio tra Msc Crociere e la Ssc Napoli, due realtà che rappresentano l’eccellenza italiana e partenopea nel mondo – ha dichiarato Leonardo Massa – Il Napoli ha in pochi anni ha ottenuto risultati incredibili raggiungendo traguardi prestigiosi e promettenti con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, mentre Msc Crociere, terzo brand globale in più rapida crescita, ha portato la flotta a 22 unità raggiungendo nuovi primati. Le due società sono accomunate dal medesimo spirito: porsi obiettivi ambiziosi e puntare con forza al raggiungimento degli stessi con caparbietà, tenacia e spirito di squadra. Msc Crociere si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani. Siamo pronti a scendere in campo insieme alla Ssc Napoli e ad accettare nuove e stimolanti sfide».

Il legame fra Msc e Ssc Napoli nasce 12 anni fa e adesso si rafforza ulteriormente grazie alla scelta della compagnia di diventare main global partner del team azzurro, sposando il progetto “From Napoli to the World”, espressione della volontà dei due brand di salpare dal capoluogo partenopeo per raggiungere i porti di tutto il mondo e i cuori di milioni di tifosi azzurri che anche dai luoghi più lontani battono per il Napoli.