Msc Crociere investe sulla Puglia: Bari homeport tutto l’anno

Tra le novità 2024 targate Msc Crociere c’è la scelta di Bari come homeport tutto l’anno. Il capoluogo pugliese diventa per la compagnia la porta d’Oriente, per itinerari nell’Adriatico e nel Mar Egeo.

Per l’estate, Msc lancia un itinerario inedito a bordo di Msc Opera con, appunto, Bari come unico porto di imbarco italiano. Durante la stagione invernale, invece, la protagonista sarà Msc Sinfonia.

«Stiamo facendo investimenti incredibili e voglio renderne partecipe l’intera rete distributiva – dice Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc – Quest’estate, per la prima volta nella storia di Msc Crociere, avremo una nave che utilizzerà Bari come homeport e per noi è già una novità importantissima. Ma è ancor più importante quello che faremo d’inverno, con la decisione di posizionare a Bari un’altra nave, Msc Sinfonia, che farà crociere di sette notti da Bari con un itinerario bellissimo».

L’homeport di Bari tutto l’anno, aggiunge, «avrà un impatto economico considerevole a livello locale; per noi è un investimento enorme e una scelta precisa per la nostra idea di futuro. Ci aspettiamo che la rete agenziale ci supporti nel credere in questo progetto, che porta ad avere ulteriore prodotto a scaffale e nuove opportunità di vendita».

IL DEBUTTO DI BARI HOMEPORT DALL’ESTATE

Ecco il dettaglio degli itinerari: per l’estate, Msc Opera, partirà da Bari per una full immersion in Grecia raggiungendo Santorini, Pireo (Atene), Katakolon (sito archeologico di Olympia), Corfù e Argostoli (Cefalonia), per poi fare ritorno nel porto pugliese. «Un itinerario di sette giorni con sei porti differenti, improntato sul mare e sulle spiagge», aggiunge Massa.

L’estate di Msc Crociere prevede diverse navi che scaleranno i porti di Bari e Brindisi: «Crediamo molto nella Puglia e da anni, esiste un rapporto speciale tra Msc e la Regione. La nostra offerta nel corso degli anni è aumentata in maniera costante. Per l’estate 2024, faremo 73 scali su Bari, movimentando quasi 200mila passeggeri; a Brindisi ne faremo 33, con quasi 80mila passeggeri. Msc Sinfonia farà tappa a Brindisi; Msc Splendida, Opera e Armonia scaleranno regolarmente il porto di Bari».

BARI E IL MEDITERRANEO D’INVERNO

Durante la stagione invernale, invece, Msc Sinfonia farà tappa al Pireo (Atene) e proseguirà con soste a Smirne e a Istanbul, per poi raggiungere l’isola di Corfù e infine rientrare a Bari.

«È la prima volta che si naviga da Bari d’inverno, ed è una nuova opportunità che mi interessa far conoscere all’Italia e al mondo – spiega il vice president – Il capoluogo pugliese diventa vera e propria porta del nostro Oriente. Msc Sinfonia partirà a novembre con crociere di sette giorni offrendo il meglio di Grecia e Turchia; prevista una sosta lunga di 12 ore a Istanbul per vivere appieno la città».

Prosegue la crescita di Msc Crociere nella regione mediterranea, e in particolare per il «Mediterraneo d’inverno: oltre alla grande novità di Msc Sinfonia da Bari, avremo tre navi nel Tirreno; insomma, mai così tanta offerta per gli italiani durante la stagione invernale a testimonianza che sta diventando sempre più importante nella nostra programmazione annuale».

Bari sarà porto d’imbarco per i crocieristi pugliesi, italiani e non solo. Msc Crociere è infatti al lavoro per programmare voli charter dall’estero che permetteranno agli ospiti internazionali di approdare in Puglia e imbarcarsi dal capoluogo.