Musica in Viaggio, il talent dei professionisti del travel

AAA Professionisti del turismo, ma anche “artisti dentro” cercasi: Radio Vacanze presenta “Musica in Viaggio“, manifestazione canora alla scoperta delle più belle voci, artisti solisti o band, della filiera del turismo.

Al via il talent per far emergere le promesse del canto nascoste tra agenti di viaggi, tour operator, albergatori, dmc, giornalisti di settore e tutti i professionisti del travel. «Con questo evento unirò i due mondi che da sempre fanno parte della mia vita professionale, la musica e il turismo – racconta Gianluigi Leoni, editore di Radio Vacanze, manager di una realtà turistica italiana con, alle spalle, anni di carriera in Alitalia – Determinante per la realizzazione dell’evento è anche il supporto di un partner come MusicUniverse, etichetta discografica con cui in Radio collaboro da anni».

Sarà un modo per condividere una passione, la musica, che unisce tante persone dando voce, in questo caso nel vero senso della parola, a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco con il proprio talento. Qui è possibile consultare e scaricare il regolamento e tutti i dettagli per la partecipazione. È prevista la realizzazione di una compilation con tutti i brani finalisti del concorso a cura della casa di produzione discografica Music Universe.

Il contest inizierà il prossimo 21 marzo per terminare nel mese di settembre, ed è dedicato a cantanti con brani inediti di vario genere e lingua. L’età per partecipare è compresa tra i 18 e i 59 anni e possono concorrere cantanti solisti o band.