Nasce Baja Way, il salto di Bongiovanni e Battifora

Nuove sfide e nuovo concept nel 2023 di Baja Hotels e Gastaldi Holidays, il Gruppo guidato da Marco Bongiovanni che oggi diventa Baja Way, The Holidays Concept e che guarda ai prossimi mesi con l’obiettivo di superare quest’anno i 30 milioni di fatturato complessivo. Gastaldi Holidays raddoppia in Gastaldi World e Gastaldi Sardinia mentre Sardinia360 diventa dmc incoming.

Si aggiunge quindi un ulteriore tassello, che porta con sé anche importanti novità operative, al gruppo che trae la sua origine dall’evoluzione del business della storica catena alberghiera nata negli anni ’70 in Costa Smeralda, a cui è seguita la creazione nel 2013 di Sardinia 360, il tour operator specializzato nella programmazione Sardegna, la costituzione di una società legata alla ristorazione, con Somu, il ristorante stellato del Club Hotel di Baja Sardinia, e per finire l’acquisizione tra fine 2021 e inizio 2022 della storica Gastaldi Holidays. Da oggi tutte queste attività si identificano nel nuovo concept.

«Abbiamo messo ordine e dato nuova forma al nostro gruppo che si presenta oggi con un nuovo assetto aziendale e una nuova organizzazione. Abbiamo razionalizzato le funzioni aziendali, dato nuova linfa alla programmazione e ci presentiamo oggi al mercato puntando sul Dna che contraddistingue i nostri brand», commenta Marco Bongiovanni, a.d. Baja Hotels Spa e presidente Baja Hotels Travel Management Srl, società proprietaria del brand Sardinia 360 e azionista di maggioranza di Gastaldi Holidays Srl.

Inoltre, nel Gruppo alberghiero fa ingresso Is Arenas Resort, struttura ferma da tre anni che ritornerà dunque in attività andando ad aggiungersi al portfolio, «un 5 stelle, in un’area sulla costa occidentale dell’isola, nuova per noi e per il turismo, che reputo tra le più belle della Sardegna. Una location immersa in un’area verde protetta, direttamente su una spiaggia di 5 km poco battuta e dal turismo, accanto a un campo da golf a 18 buche e a breve distanza da un’area archeologica di rilevante importanza. La struttura sarà commercializzata in Italia da Gastaldi Holiday e all’estero dal nostro Dmc Sardinia 360. Con questo investimento andiamo ad ampliare l’offerta Baja Hotels per un totale di oltre 1.200 posti letto al giorno, da maggio fino ad ottobre», aggiunge Bongiovanni.

Inoltre Sardinia 360 si evolve divenendo una Dmc Incoming, specializzata sulla destinazione Sardegna, consolidando la sua presenza sul mercato nazionale ed internazionale e proponendo oltre 90 alberghi contrattualizzati in Sardegna da poter abbinare a escursioni, eventi, programmi personalizzati, transfer privati, noleggio barche, aerei privati e ville private.

L’altra novità è che Gastaldi Holidays assume a tutto tondo il tour operating di Baja Way sul mercato italiano e diventa esclusivista per l’Italia del prodotto di Sardinia 360 con la linea di prodotto Gastaldi Sardinia. A identificare la programmazione lungo raggio sarà la linea Gastaldi World, che racchiude Usa, Canada, Hawaii, Polinesia, Caraibi, Messico, Perù, Australia, Nuova Zelanda, Emirati Arabi e le new entry del 2023, Maldive, Giordania e Oman.

«Si tratta di un concept che va a racchiudere le tre anime del gruppo, Gastaldi Holidays (tour operating), Sardinia 360 (dmc) e Baja Hotels che, oltre che azionista e capogruppo, è la catena alberghiera – commenta Luca Battifora, managing director e amministratore delegato di Bhtm-Gastaldi Holidays – Un’accelerazione e una visione che portano anche a guardare a investimenti sul lungo periodo, soprattutto in tecnologia, ma anche in risorse umane, con una crescita del 30% in struttura che stiamo formando».

E sulla Sardegna l’ambizione, oltre che crescere con le strutture come dimostra l’ingresso di Is Arenas, è anche quella di allungare ulteriormente la stagione, ma «questo presuppone la disponibilità dei collegamenti, stiamo dialogando con le autorità locali», aggiungono i manager.