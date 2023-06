Nasce Beond, compagnia aerea di lusso made in Maldive

Continua a crescere il fenomeno delle compagnie aeree a una sola classe di servizio di alto livello. Dopo il caso La Compagnie – che vola anche da Roma per New York in all Business – ora alle Maldive nasce Beond, compagnia aerea che sarà all Premium e che prevede di decollare entro fine anno con la prima rotta Malé-Dubai.

Entro il 2024, inoltre, il vettore vorrebbe collegare altre sette città nel mondo e tra queste potrebbe essere anche Milano.

Il primo aereo di Beond sarà un Airbus A321 e avrà solo 68 posti (tutti Business) invece dei 220 standard. I sedili, configurati in file di due e completamente reclinabili, saranno dotati di iPad Pro e cuffie wireless, in sostituzione dei tradizionali sistemi di intrattenimento.

I passeggeri avranno anche la possibilità di effettuare il check in a domicilio, di usufruire di trasferimenti in Limousine da e per l’aeroporto, e l’accesso alla lounge . Laddove sarà possibile, infine, Beond volerà da e per i terminal privati, eliminando la necessità di lunghe code ai controlli di sicurezza.

I prezzi dei biglietti dovrebbero partire da 1.500 dollari a tratta. L’amministratore delegato di Beond, Tero Taskila ha detto in una recente intervista a Bloomberg che la compagnia aerea «non si rivolge ai cosiddetti ultra-high-net-worth individuals, la maggior parte dei quali utilizzeranno comunque jet privati. Puntiamo invece ai viaggiatori che non sono stati in grado di trovare spazio in prima classe su altre compagnie aeree, o non possono permetterselo perché sono una famiglia di quattro persone».

Con sede alle Maldive, Taskila ha sottolineato che il Paese è il posto giusto dove varare il modello all Premium di Beond. «Vogliamo essere una compagnia aerea globale per tutte le destinazioni di lusso. Ci siamo poi avvicinati a molte isole di lusso; le Maldive erano la soluzione migliore per noi anche in termini di sostegno governativo. Le Maldive ci hanno anche permesso di ottenere lo status di vettore nazionale, che è molto importante. Siamo l’unico vettore che può volare fino a 80 destinazioni partendo da Male. Quindi, siamo in una situazione quasi monopolistica per il futuro», ha ricordato il ceo.

Tra le destinazioni che Beond pensa di servire nei prossimi anni ci sono: Bombay, Riyadh, Jeddah, Delhi, Astana, Hong Kong, Taipei e Singapore. In Europa il vettore punta sui collegamenti per Milano, Vienna, Parigi, Monaco e Zurigo.

Mentre alcune delle migliori compagnie aeree del mondo pensano di smantellare le loro cabine di First Class per fare più spazio alla Business – vedi le recenti mosse di Qatar Airways, Air New Zealand, South African Airways, Turkish Airlines, Malaysian Airlines e Latam – si diffonde il modello di compagnie aeree che puntano tutto su aerei a corridoio unico come l’A321 che offrono servizi e poltrone di lusso.