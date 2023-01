Nasce Cruisebound, l’agenzia online per “non crocieristi”

Si chiama Cruisebound ed è una nuova agenzia di viaggi online focalizzata sulle crociere che punta però ai nuovi clienti, i cosiddetti “first time cruisers” o “non crocieristi”, per dirla in italiano.

La nuova Ota è stata lanciata mercoledì 18 gennaio e tra i sostenitori ha l’ex ceo di Booking Holdings Jeff Boyd e il fondatore di Tripadvisor Steve Kaufer. Il ceo e cofondatore è Pierre-Olivier Lepage.

Cruisebound si rivolge ai nuovi clienti e ha progettato un’interfaccia utente performante sia sui telefoni cellulari che sui desktop del computer.

Utilizza dettagli come la posizione dell’utente, i dati demografici o l’età per offrire sconti personalizzati.

Gli utenti possono prenotare 14 compagnie di crociera: Carnival, Msc Crociere, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Celebrity, Princess, Holland America Line, Costa Crociere, Oceania, Seabourn, Cunard Line, Regent Seven Seas Cruises, Disney Cruise Line e Azamara.

Cruisebound ha ricevuto 12,7 milioni di dollari di investimenti, grazie anche ai fondi Boyd e Par Capital Ventures. Boyd è un membro del consiglio della Ota. Il team fondatore è lo stesso che ha creato Rocket Travel, società che consente ai clienti di guadagnare premi quando prenotano hotel, acquisita da Booking Holdings nel 2015. Altro investitore di Cruisebound è Kaufer, il fondatore di Concur Steve Singh e Plug & Play Ventures.

“Le aziende tecnologiche hanno migliorato la pianificazione dei viaggi e il processo di prenotazione per i clienti di voli, hotel, case vacanza e tour e ora c’è un’opportunità per il nostro team esperto e innovativo di crescere con un focus unico sulla creazione della migliore esperienza di crociera – si legge nella nota di Boyd – I fondatori di Cruisebound hanno una comprovata esperienza nel risolvere i punti deboli sfruttando la scienza dei dati e la sperimentazione per creare ottimi prodotti. Sono fiducioso che Cruisebound porterà nuovi clienti verso un settore che si sta riprendendo dalla pandemia e ha raggiunto livelli record di nuove navi”.

Lepage ha spiegato che il sito è nato dopo aver provato a cercare e prenotare la sua prima crociera, operazione che si è rivelata “quasi impossibile su un dispositivo mobile.

Questo è chiaramente un fattore determinante nel divario tra crocieristi e non crocieristi. Quindi abbiamo progettato Cruisebound per vendere crociere e solo crociere”.

Agli utenti vengono offerti contenuti come descrizioni degli itinerari, mappe, planimetrie e servizi. Possono restringere le opzioni utilizzando filtri come data, porto di partenza, durata, compagnia di crociera, tipo di cabina e prezzo. Cruisebound non applica costi sulla prenotazione.

Durante il test dell’Ota nel corso di un anno, Cruisebound ha rilevato che il 91% degli acquisti è stato effettuato su dispositivo mobile e che il cliente medio aveva 36 anni.

La società ha anche un team di consulenti a disposizione per assistere i clienti via telefono, sms e mail.