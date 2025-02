Nasce Go Expedition per viaggiatori audaci

Si chiama Expedition il nuovo cluster lanciato dal tour operator Go World e dedicato ai “viaggiatori audaci” che desiderano provare il brivido dell’esplorazione di destinazioni insolite. Il noto brand stavolta si è ispirato alle tante spedizioni, esplorazioni e reportage nel mondo del fondatore Ludovico Scortichini (nella foto), oggi ceo di Go World, che ha così ideato una collezione di itinerari in luoghi lontani dal turismo di massa.

La programmazione per il 2025 di Go Expedition contiene 32 date: partenze di gruppo (da 8 a 12 partecipanti) guidate da tour leader esperti e arricchite da esperienze particolari per vivere a pieno viaggi e scoperte. La prenotazione di un viaggio Go Expedition darà sempre diritto alla partecipazione a un corso base di Survival Bushcraft di 2 giorni, in collaborazione con Outdoor & Survival Academy.

Tra le proposte adrenaliniche la “Papua Nuova Guinea: Sepik, Huli e Sing Sing”, dal 7 al 23 Agosto, un’avventura culturale e antropologica, alla scoperta di una biodiversità sorprendente, paesaggi mozzafiato e celebrazioni culturali a contatto con popoli che hanno saputo mantenere vive le loro tradizioni nonostante il passare dei secoli.

Altra proposta unica nel suo genere è il “Deserto di Mangystau: viaggio tra misteri e meraviglie geologiche”, in programma dal 4 al 12 Ottobre, a est del Mar Caspio, nel sud-ovest del Kazakistan, alla scoperta di scenari fuori dal comune, ricchi di storia e di fascino naturale: un’esperienza straordinaria in un paesaggio surreale dove il tempo sembra essersi fermato.

C’è anche tanta Africa tra le destinazioni selezionate, tra cui spicca “Camerun selvaggio: tra Monti Alantika e culture ancestrali”, un viaggio nel cuore di una terra lontana dai sentieri battuti, in un contesto che conserva tutta la magia e il fascino delle terre ancora inesplorate: un’esperienza autentica e profonda tra villaggi remoti e alla scoperta di ancestrali rituali animisti. Un tour di 14 giorni, con partenza il 29 Novembre 2025, caratterizzato da pernottamenti in tenda e trasferimenti su strade sterrate e in treno.

Legittimamente elettrizzato da questa nuova avventura Ludovico Scortichini rivela: «Sono anni che sogno di sviluppare questo tipo di prodotto, profondamente legato alla mia passione sin da quando opero nel mondo del turismo, dedicandomi a viaggi estremi, documentari ed esplorazioni, con diverse organizzazioni anche di portata internazionale».

E il responsabile prodotto, Davide Pasqualone, aggiunge: «Anche io da anni mi occupo di destinazioni insolite, con molta esperienza anche come accompagnatore. Mi sono trovato sulla stessa lunghezza d’onda con Go World, e Ludovico in particolare, nello sviluppo di questa programmazione esclusiva dedicata a viaggiatori che ricerchino esperienze singolari ed emozioni uniche. Dopo un anno di lavoro siamo pronti ed orgogliosi di lanciare sul mercato questo nuovo brand».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Go World.