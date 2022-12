Nasce Zel, il brand di hotel di Rafael Nadal

Si chiama Zel ed è il nuovo brand alberghiero premium del tennista spagnolo Rafael Nadal, attualmente il 2° più forte al mondo e con un palmarés di quasi 100 titoli vinti.

Zel nasce dalla joint venture che lo specialista della terra rossa ha siglato con la catena alberghiera Meliá: i due partner avranno il 50% di questo nuovo progetto che prevede di aprire nei prossimi cinque anni tra i 20 e i 25 hotel.

Inizialmente il nuovo brand leisure (ma anche bleisure) inizierà a operare in Spagna – il debutto dovrebbe essere nel nuovo anno a Maiorca, città natale del campione del tennis – per poi posizionarsi nelle principali destinazioni europee (le prime aperture potrebbero essere Parigi e Londra), del Medio Oriente, dell’Asia e dell’America.

Per Rafael Nadal «il lancio del marchio alberghiero è un progetto che, come spagnolo, maiorchino e viaggiatore in giro per il mondo, avevo in mente da molto. Zel è sinonimo di stare bene in ogni momento, godersi la vita in tipico stile mediterraneo. Sono fiducioso che Zel, con Meliá, sarà una bella storia di successo».

Il fondatore e presidente di Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha aggiunto: «Questo brand unico sorprenderà le nuove generazioni, sarà il frutto della nostra esperienza e di quella di un campione come Nadal. Zel è innovativo, pieno di energia e con una nuova interpretazione del benessere e della sostenibilità. Siamo felici di poter finalmente collaborare con un’icona del tennis e dello sport mondiale come Rafael Nadal».