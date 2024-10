Natale, il 61% dei viaggiatori resterà in Italia: il report Amex

American Express Italia ha presentato il report Amex Trendex, che indaga le tendenze di shopping, viaggi e intrattenimento per le prossime festività natalizie.

I dati rivelano che gli italiani sono sempre più a caccia di esperienze: più di un terzo degli intervistati intende acquistare un’attività per il proprio partner (38%), mentre quasi un quinto prevede di acquistarne per i propri figli (18%). Tra i connazionali che intendono regalare esperienze nelle prossime festività natalizie, i viaggi sono particolarmente apprezzati (59%), seguiti dall’intrattenimento (50%) e dalle occasioni enogastronomiche come corsi di cucina, degustazioni di vini o cene (40%).

E infatti, la ricerca afferma che per oltre la metà degli italiani (57%) il prossimo periodo natalizio sarà all’insegna dei viaggi. Tra coloro che intendono viaggiare, il 61% lo farà in Italia, mentre il 54% prevede di recarsi all’estero.

A ulteriore dimostrazione di questa tendenza, il 70% degli italiani che intendono viaggiare durante le prossime festività ha indicato che viaggerà per piacere, piuttosto che per visitare amici e parenti, mentre l’81% è disposto a spendere di più in cambio di un’esperienza confortevole e di svago. In media gli italiani spenderanno 843 euro per i viaggi e 525 euro per intrattenimento ed esperienze.

«I risultati della nostra ricerca Trendex delineano ciò che conta di più per gli italiani per quanto riguarda le festività natalizie, con viaggi, esperienze e regali in cima ai pensieri. American Express si impegna a fornire prodotti e servizi che possano aiutarli a perseguire le loro passioni e priorità, garantendo quella fiducia, sicurezza e servizio per cui i nostri titolari di carta si affidano da sempre a noi», ha commentato Tabitha Lens, vice president, oroducts & marketing, American Express Italia.