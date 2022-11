Natale, oltre cento eventi in 22 borghi delle Marche

Più di cento eventi in 22 borghi delle Marche per la ventesima edizione del Natale che non ti aspetti, una manifestazione diffusa sul territorio marchigiano che coinvolge migliaia di volontari e che lo scorso anno ha fatto registrare circa 300mila visitatori.

Un’iniziativa apprezzata dal ministro del turismo Daniela Santanchè, intervenuta alla presentazione definendola «un’operazione vincente per destagionalizzare e valorizzare i territori. Accrescere l’appeal di luoghi italiani tra i nostri stessi cittadini e mirare soprattutto su un target rilevante come quello delle famiglie rappresenta un’operazione turistica davvero originale e stimolante che favorisce anche i borghi meno conosciuti».

A illustrare la manifestazione che prevede spettacoli, mercatini e performance di varia natura fino al 6 gennaio è stato il presidente delle pro loco delle province di Pesaro e Urbino, Damiano Bartoccetti, che ha evidenziato come «tutti gli eventi sono organizzati dai volontari e ospitiamo oltre 300mila visitatori l’anno. Abbiamo 22 borghi che rappresentano tutta la rete del Natale e dove vengono allestiti circa 100 eventi e succedono cose magiche: ad esempio spettacoli di luce, narrazioni. Un evento che riesce a destagionalizzare se si considera che va da fine novembre ai primi di gennaio. Questa manifestazione crea un indotto importante: gli alberghi del territorio, fino alla costa, nel periodo natalizio risultano praticamente tutti pieni, anche per diversi giorni. Ad oggi ci risultano ben 160 pullman turistici prenotati per trasferire visitatori nei nostri borghi in occasione di questa manifestazione».

A completare la promozione della manifestazione un video e un testimonial d’eccezione come il campione olimpico Gianmarco Tamberi come ha ricordato il deputato Antonio Baldelli che da tempo supporta con passione questo evento: «Il Natale che non ti aspetti rappresenta il distillato dell’Italia che punta sulla storia e luoghi unici custoditi con cura da cittadini legati al territorio, e può contare soprattutto sull’ampia popolazione di volontari e sull’offerta di eventi mai scontati. Il Natale che non ti aspetti darà visibilità a piccoli centri delle Marche, che punta a destagionalizzare ed esaltare le eccellenze del territorio».

E tra gli eventi clou della manifestazione sono stati menzionati quelli tra i più popolari come Candele a Candelara, dove ogni sera il borgo verrà illuminato solo dalle candele.