Ndc, Hahnair porta Distriply One in altri 10 Paesi

Hahnair annuncia l’estensione della propria piattaforma Distriply One a dieci ulteriori mercati europei, ampliando l’accesso dei consulenti di viaggi alle tariffe Ndc di un numero crescente di compagnie aeree.

Da oggi i consulenti di viaggi in Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta e Slovenia possono registrarsi sulla piattaforma e iniziare a prenotare.

Grazie al servizio, gli agenti possono consultare e prenotare contenuti Ndc in modo immediato, senza dover dipendere dall’infrastruttura Gds né dall’accreditamento Iata. L’iniziativa rientra nel piano di rollout globale della soluzione, avviato nel 2025 con i primi lanci negli Stati Uniti e in Italia.

L’introduzione progressiva di Distriply One proseguirà nei prossimi mesi in diverse regioni, tra cui Europa, America Latina e Africa australe. In parallelo, sono previsti ulteriori prodotti della linea Distriply destinati ad agenzie di dimensioni maggiori e alle Tmc.

ASSISTENZA POST PRENOTAZIONE

Uno degli elementi distintivi di Distriply One rispetto ad altri strumenti Ndc è la gestione completa delle operazioni post Booking. La piattaforma consente infatti agli utenti, non solo di effettuare la prenotazione, ma anche di gestire modifiche, riprenotazioni, cancellazioni e rimborsi direttamente all’interno della stessa interfaccia.

Questa funzionalità mira a risolvere uno dei principali ostacoli all’adozione su larga scala delle soluzioni Ndc da parte delle agenzie di viaggio, ovvero la complessità nella gestione operativa dopo la vendita.

«Distriply One fornisce alle agenzie più piccole e ai venditori di viaggi indipendenti gli strumenti per competere alla pari con i player più grandi», ha dichiarato Rachel Pascall, chief commercial officer di Distriply. «La nostra soluzione plug-and-play combina efficienza operativa e funzionalità di assistenza senza pari per stimolare la crescita e migliorare l’esperienza del cliente», ha aggiunto.

I PUNTI DI FORZA

Tra le principali caratteristiche di Distriply One: onboarding online rapido senza investimenti iniziali; interfaccia intuitiva progettata per i flussi di lavoro quotidiani delle agenzie; accesso diretto a tariffe Ndc da un portafoglio in crescita di compagnie aeree partner; funzionalità avanzate per servizi ancillari e opportunità di upselling; gestione completa delle operazioni post-prenotazione (modifiche, cancellazioni e rimborsi); supporto dedicato per richieste operative e tecniche.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Hahnair