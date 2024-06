Con Gattinoni Travel il futuro delle agenzie inizia ora

Un Gruppo dall’esperienza consolidata e con lo sguardo sempre proiettato al futuro è la scelta più saggia per orientare il presente. Un Gruppo che rappresenta una realtà unica nel territorio nazionale incarnando la multicanalità completa: agenzie affiliate, partner, di proprietà, consulenti di viaggio, B2B e B2C.

Con i suoi due network – Mondo di Vacanze e MyNetwork – Gattinoni Travel rappresenta una strategia vincente offrendo una rete di supporto solida e innovativa per il proprio futuro. Le scelte evolutive decreteranno il successo delle agenzie, detentrici di tutti i canali di vendita, direttamente gestiti o controllati. L’organizzazione del network è strutturata affinché ogni canale sia gestito su misura.

Scegliendo Gattinoni Travel le agenzie valuteranno la linea affiliativa più coerente con la propria attività, con la garanzia di poter contare su servizi indispensabili per gli imprenditori del turismo. Una gamma di prodotto ricchissima, contrattata alle condizioni più favorevoli con i migliori partner oppure confezionata in seno al Gruppo. Una piattaforma tecnologica che accoglie il prodotto interno e contemporaneamente quello di top partner e partner. Formazione costante su più fronti, dalle masterclass in sede (con consulenze anche su fiscalità, normative, comunicazione sui social) a una moltitudine di viaggi di familiarizzazione negli angoli più affascinanti del pianeta. Decine e decine di campagne commerciali pensate espressamente per le agenzie del network, sovente in esclusiva. Piani di marketing e comunicazione finalizzati a veicolare il brand di valore e ad attrarre in agenzia cluster di pubblico sempre più variegati per età ed interessi.

Indirizzarsi verso i network Gattinoni Travel comporta un cambio di passo, rivolto al futuro. Un percorso in cui gli strumenti tecnologici, fra cui l’intelligenza artificiale, non minano il rapporto diretto con i clienti, insostituibile, bensì lo favoriscono perché efficientano il tempo dell’operatività. Aderire al network significa scegliere di migliorare la propria marginalità; alle spalle un Gruppo che ha investito anche nei momenti di crisi del mercato, potenziandosi per permettere alle agenzie del proprio network di avere vantaggi e servizi in più rispetto al resto della distribuzione.

Gattinoni Travel offre alle agenzie una multicanalità ampia e completa in ambito affiliazione, prodotto, servizi e opportunità. Una di queste opportunità è il piano di incentivazione Best Performer, che attualmente coinvolge 24 partner, di cui 20 tour operator, ed è stato scelto già da 800 agenzie. Un progetto di successo, che lascia alle agenzie potere decisionale e le dota del supporto costante dei Responsabili di Area.

Multicanalità, cambiamento e fiducia sono state anche le parole chiave della recente convention organizzata per le agenzie del network a Istanbul, Connecting People. Verso nuove prospettive, il valore delle connessioni, di cui qui è presente un breve compendio.

