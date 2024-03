Neve, irrinunciabile per un italiano su 3: report Mastercard Economics

Montagna mon amour. L’Italia si conferma la meta d’eccellenza per gli amanti dello sport invernale, consolidando le Alpi come una delle destinazioni sciistiche più famose al mondo per connazionali e stranieri.

Prosegue il “trend dell’economia esperienza“, a confermarlo sono gli stessi italiani, con poco meno della metà (41%) che dichiara di essere più felice quando è sulle piste, tanto che il 33% non vi rinuncerebbe mai. La passione per questo sport, spingerebbe il 43% degli intervistati a prendere in considerazione l’opportunità di mettersi alla prova su una pista da sci tutta per sé a discapito del piacere di condivisione con parenti e amici. Il settore è tra i pochi a disporre di un’offerta in grado di soddisfare le esigenze di un ampio spettro di consumatori. Non solo appassionati alto-spendenti, ma anche sciatori esperti desiderosi di una discesa ricca di adrenalina su piste nere, principianti e amanti dell’après-ski: è questo il quadro che emerge dai trend forniti dal Mastercard Economics Institute che identifica le tendenze di spesa nelle principali località sciistiche di tutto il mondo nella stagione 2023-2024.

«Come ci mostrano gli insight del nostro Mastercard Economics Institute, prosegue il trend dell’economia esperienziale, confermata ancora una volta dal fatto che gli appassionati non sono disposti a rinunciare alle emozioni che solo lo sci sa regalare. In questo contesto si conferma così la grande attrattività dell’Italia, con un’offerta d’eccezione adatta per ogni budget», ha dichiarato Michele Centemero, country manager Italy di Mastercard.

I flussi turistici confermano come gli appassionati di sci provenienti da tutto il mondo continuino a scegliere di recarsi in Italia, Austria, Francia e Svizzera, consolidando le Alpi come regione sciistica tra le più famose.

Livigno, Cortina D’Ampezzo, Courmayeur-Mont Blanc, Madonna di Campiglio, Plan de Corones, Alta Badia, Tre Cime delle Dolomiti, Val Gardena, Sauze d’Oulx e Valtournenche sono tra le destinazioni invernali più ambite dagli sciatori che scelgono la Penisola. In particolare, Kronplatz nelle Dolomiti di Braies è all’ottavo posto come destinazione più battuta a livello globale per gli ski resorts, e al secondo per i turisti tedeschi. Courmayeur è la più amata dai francesi (settima posizione), Cortina D’Ampezzo, luogo d’eccezione per i prossimi giochi olimpici invernali, si piazza in settima posizione come meta preferita di giapponesi e americani. Al contrario, gli italiani che vanno all’estero scelgono le località confinanti come St. Moritz, Chamonix-Mont-Blanc e Crans-Montana.

Sul fronte della spesa, la Val Gardena e di Breuil-Cervinia sono le più costose in assoluto, mentre Sauze d’Oulx e Sestriere si confermano tra le destinazioni più accessibili. Con uno sguardo più ampio, le mete d’eccezione sono quelle in Svizzera, Austria e Stati Uniti che registrano i trend di acquisto più alti, in linea con livelli di reddito più consistenti e di prezzi tipici delle economie di questi Paesi. Al contrario, per quanto riguarda le destinazioni low cost, Georgia, Australia e Polonia registrano gli scontrini medi più bassi, in linea con i prezzi più accessibili di questi Paesi e con le scarse nevicate che hanno impattato negativamente sulla stagione sciistica australiana.