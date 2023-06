New York, cambio ai vertici del Tourism + Conventions nei mercati-chiave

Nyc Tourism + Conventions ha annunciato un cambiamento ai vertici del team per lo sviluppo turistico della città di New York. Robert Beckham, già senior vice president of membership, assumerà il ruolo di svp tourism market development per l’Europa, con base nel Regno Unito. Robert Beckham prende il posto di Reginald Charlot, che assumerà l’incarico di svp per i segmenti lusso e lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Inoltre, Makiko Matsuda Healy diventerà svp of tourism market development, concentrandosi sullo sviluppo commerciale dei mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa.

«Questa nuova struttura del team dirigenziale ci permette di far crescere il nostro portfolio di mercati leisure internazionali e di concentrarci maggiormente sulle quote di mercato nazionali» osserva Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions.

«Oltre a un maggiore investimento in queste regioni, la nuova struttura dirigenziale ci consente di concentrarci su strategie organizzative più profonde per i nostri target, tra cui i segmenti lgbtq+, lusso, viaggi accessibili, Black e Us Hispanic travel», spiega Nancy Mammana, chief marketing officer di Nyc Tourism + Conventions.

Nyc Tourism + Conventions ha tra l’altro recentemente ampliato le attività Mice in America Latina, concentrandosi sulle vendite e sulla formazione, mansione affidata a InterAmerican Network, con sede a San Paolo.

A maggio scorso l’ente del turismo di New York City ha partecipato all’Imex di Francoforte. Posizionare la Grande Mela come la destinazione ideale per meeting, convegni ed eventi su larga scala rimane infatti una componente fondamentale della strategia di ripresa della città, forte di una domanda in costante crescita. I viaggi business rappresentano circa il 20% degli arrivi, con una quota più che raddoppiata dal 2021 al 2022, raggiungendo 8,9 milioni di viaggiatori business.

New York City rimane il più grande gate di ingresso negli Stati Uniti e ospita il sistema aeroportuale più trafficato al mondo. Nel 2022 ha attirato 9,4 milioni di visitatori internazionali e si prevede che nel 2023 ne arriveranno 11 milioni. I viaggiatori internazionali rappresentano la metà della spesa dei visitatori. Nyc Tourism + Conventions ha ripristinato la sua portata globale pre pandemia con 17 uffici internazionali che rappresentano quasi 30 Paesi nei cinque continenti. La ripresa economica della città è continuata nel 2022 grazie a oltre 56 milioni di viaggiatori, con un aumento del +72,5% rispetto al 2021. Questa attività segna il ritorno dell’85% dei livelli record registrati nel 2019. Nel 2023, la città si aspetta di accogliere 63,3 milioni di visitatori.