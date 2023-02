Nh Hotel Group contro la violenza sulle donne con Fondazione Libellula

Il viaggio a supporto delle donne vittime di violenza. È l’obiettivo di Nh Hotel Group e Fondazione Libellula, uniti nel progetto: fino all’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, chiunque prenoterà il proprio soggiorno tra il 1° e il 31 marzo in una delle strutture del Gruppo in Italia potrà contribuire a sostenere uno dei numerosi progetti sociali di Fondazione Libellula, da sempre impegnata a promuovere iniziative culturali contro la violenza di genere, e riceverà uno sconto del 10% sul pernottamento.

Una partnership, questa, che conferma l’impegno di Nh Hotel Group nel sostegno alle donne, concretizzatosi nel 2022 nella prestigiosa menzione della catena nel Bloomberg Gender Equality Index.

Una parte del ricavato delle prenotazioni verrà destinato ai progetti di reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza o in situazione di fragilità, per supportarle nel loro percorso verso l’autonomia e l’indipendenza economica. Attraverso programmi di accompagnamento studiati ad hoc, da sempre Fondazione Libellula costruisce percorsi di employability,per donne in difficoltà con il supporto di professionisti/e formati sul tema.

«Nh fonda la sua cultura aziendale sui principi di diversità, uguaglianza e inclusione – spiega Beatrice Carlorosi, talent, learning and development hr director Sud Europa di Nh Hotel Group – Favoriamo anche al nostro interno l’integrazione di tutti i collaboratori, infondendo tolleranza e rispetto e puntando sulla parità di genere. Grazie a Fondazione Libellula, abbiamo una bellissima occasione per aiutare tante donne in difficoltà a uscire da situazioni dolorose e complicate».

«Si tratta di una modalità d’intervento innovativa che vuole accompagnare e supportare le donne vittime di violenza o in situazione di fragilità a riappropriarsi della propria vita – aggiunge Giuseppe Di Rienzo, direttore generale di Fondazione Libellula – Siamo contenti che un partner importante come Nh Hotel Group abbia deciso di sostenere i nostri progetti: il significato del viaggio come cambiamento e arricchimento personale verso un futuro diverso non è mai stato così appropriato».

Per partecipare all’iniziativa è necessario inserire, in fase di prenotazione su nh-hotels.it, il promocode LIBELLULA.