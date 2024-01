Noleggio auto, le proposte per le agenzie di Ixpira e Avis

Al via la partnership tra Ixpira e Avis Autonoleggio, compagnia presente in oltre 180 Paesi nel mondo.

L’offerta di Avis ora disponibile attraverso Ixpira comprende formule come il noleggio all inclusive senza franchigie e il QuickPass, un sistema di check in digitale che permette di risparmiare tempo prezioso al ritiro dell’auto. In aggiunta, sono disponibili fino a 20 tipologie di veicoli, inclusi modelli con equipaggiamento invernale, ibridi ed elettrici.

Le agenzie di viaggi potranno scegliere tra due proposte esclusive: la Basic, con chilometraggio illimitato e coperture/franchigie standard, adattate in base al Paese e al tipo di veicolo con il vantaggio del supplemento One Way incluso senza costi aggiuntivi in Italia; Premium, per chi cerca un servizio più esclusivo nei Paesi di noleggio che includono Italia, Europa, Emirati Arabi e Turchia, con chilometraggio illimitato, copertura completa per danni e furto, protezione cristalli, e il supplemento Young Driver più un guidatore aggiuntivo.

«La nostra missione è quella di mettere i nostri clienti nella posizione di massimizzare i loro guadagni, offrendo un’ampia scelta di prodotti e un servizio di assistenza di alta qualità – commenta Marco Paghera, direttore generale di Ixpira – L’espansione nel segmento del noleggio auto con un partner come Avis è un passo naturale per potenziare ulteriormente il processo di vendita e la creazione di pacchetti di viaggio sempre più completi».