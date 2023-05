Norwegian Air riapre la base di Barcellona

Norwegian Air ha riaperto la base di Barcellona dove ha posizionato due aeromobili Boeing 737, e dove saranno operativi 65 dipendenti. Questi, piloti e assistenti di cabina, si aggiungono ai 130 degli uffici operativi.

Il vettore, in una nota, ha comunicato che la base catalana opererà annualmente dal 1° maggio al 31 ottobre.

Sono otto le rotte messe a disposizione dalla città spagnola: Oslo, Stavanger e Bergen in Norvegia; Copenaghen e Aalborg in Danimarca; Stoccolma e Goteborg in Svezia; Helsinki in Finlandia.

Rispetto alla scorsa estate sono offerte due rotte in più. Norwegian ha poi riferito che in tutta la Spagna, per la stagione estiva, impiegherà circa 700 lavoratori.