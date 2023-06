Norwegian Viva, battesimo con padrino a suon di “Despacito”

Forse in Italia più che il suo nome ricordiamo il suo brano – “Despacito” – che si è imposto al numero uno per 14 settimane nelle classifiche radiofoniche. Il cantante, autore, musicista e produttore Luis Fonsi sarà il padrino di Norwegian Viva, la nuova nave di Ncl che sarà battezzata il 28 novembre a Miami.

Norwegian Viva è la seconda nave di Prima Class del brand e, dopo il battesimo, farà base a San Juan, Porto Rico, a partire dal 15 dicembre per crociere ai Caraibi con una varietà di itinerari di sette giorni fino ad aprile 2024 con soste a Tortola, Isole Vergini Britanniche; St John’s, Antigua; Bridgetown, Barbados; Castries, Santa Lucia; Philipsburg, St. Maarten e St. Thomas, Isole Vergini americane.

Ma la stagione di crociere inizierà già ad agosto con itinerari nelle isole greche e nel Mediterraneo fino a novembre, prima di spostarsi oltreoceano. Bis in Europa, poi, nell’estate 2024 da Atene (Pireo), Grecia; Lisbona, Portogallo; e Roma (Civitavecchia) e Trieste, Italia.

L’offerta della Prima Class pone al centro l’esperienza degli ospiti e alza il livello della crociera attraverso una proposta gastronomica di respiro internazionale, il design più spazioso del marchio e attività a bordo tra cui il Viva Speedway, la pista go kart a tre livelli. Tra le proposte, Indulge Food Hall, il food spot che propone 11 ristoranti esclusivi; gli scivoli più veloci in mare, The Drop e Rush; e il cocktail bar sostenibile Metropolitan Bar.

Tornando invece al padrino di Norwegian Viva, Luis Fonsi è divenuto famoso per la lunga lista di successi radiofonici, tra cui il pluripremiato brano “Despacito”, che nel settembre 2017 è diventato il primo singolo certificato disco di diamante in Italia da quando esiste la classifica Top Singoli della Fimi. È conosciuto in Italia anche per la collaborazione con Eros Ramazzotti: nel 2019 è infatti uscito il singolo “Per le strade una canzone”.

Fonsi, nato a Portorico, ottempererà alla secolare tradizione marittima battezzando ufficialmente la Norwegian Viva alla cerimonia del 28 novembre 2023 a Miami, la “capitale mondiale delle crociere”. Il motto “Live it Up!” di Norwegian Viva sarà il leitmotiv della serata, con una scaletta di celebrity latino-americani che si uniranno a Fonsi, tra cui The Queen of Latin Pop, Paulina Rubio; il membro del cast di “Saturday Night Live” originario di Miami, Marcello Hernandez; e il cantante, Pedro Capó, offriranno esibizioni esclusive per tutta la serata.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’icona della musica latino-americana Luis Fonsi nella famiglia Ncl come padrino di battesimo della nostra nuova nave Norwegian Viva – ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – Miami, la nostra città natale, è immersa nella cultura latina, e vogliamo celebrare il debutto della Norwegian Viva con un’infusione di talento latino guidato da Luis. In quanto nativo portoricano che vive anche a Miami, riunisce persone provenienti da tutto il mondo con la sua energia positiva e la sua musica: queste caratteristiche lo rendono il complemento perfetto per l’energia vibrante di Norwegian Viva. Non vediamo l’ora che si unisca a noi per celebrare questo momento importante entro la fine dell’anno».

Luis Fonsi ha aggiunto: «Sono così onorato di essere stato nominato padrino della nuova nave di Ncl, la Norwegian Viva, e non vedo l’ora di condividere questa esperienza con le fantastiche persone di Porto Rico, una comunità che rappresenta davvero lo spirito di ‘”Live it Up!'”. Essendo cresciuto su un’isola, l’oceano gioca un ruolo così importante nella mia vita, e non c’è nessun altro posto in cui vorrei essere. La crociera offre un’esperienza di vacanza davvero incredibile e non vedo l’ora di battezzare questa fantastica nave e di presentarla al mondo».

Per celebrare la partnership, Ncl ha già creato la playlist Spotify Live it Up! ispirata dalle migliori superstar della musica latina.