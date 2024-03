Numa Group arriva in Uk con il Bloom di Londra

Numa Group, la piattaforma di ospitalità completamente digitale, arriva nel Regno Unito con l’apertura di Numa Bloom in una delle migliori location nel centro di Londra.

Il nuovo Numa Bloom sorge nell’ex Bedford Corner Hotel, all’11-13 di Bailey Street, nel cuore del quartiere centrale di Bloomsbury in un edificio in stile georgiano con interni moderni. L’hotel è convenientemente ubicato nei pressi di Oxford Street, vicino alle principali attrazioni come British Museum, Leicester Square e Covent Garden, a pochi minuti di distanza dalla stazione di Tottenham Court Road.

Anche in questo hotel le tecnologie Numa consentiranno agli ospiti di utilizzare i propri smartphone per effettuare check in e check out, aprire le porte delle camere e comunicare con il team di servizio clienti digitale 24 ore su 24.

Con questa sua nuova proprietà di Londra, Numa inaugura una partnership con New World Hospitality Group per continuare la sua forte crescita in Europa. Ad oggi il suo portfolio conta più di 5.850 proprietà distribuite in 14 Paesi e 32 città europee.

«Siamo entusiasti di annunciare la nostra espansione nel Regno Unito e la nostra prima proprietà a Londra. Essendo la destinazione turistica più popolare d’Europa, con una popolazione di quasi 9 milioni di persone, questa città cosmopolita si sposa perfettamente al modello di successo Numa. Con il lancio a Londra Bloomsbury, abbiamo compiuto un altro passo importante verso la presenza in tutte le metropoli europee», sottolinea Philipp Rohweder, director real estate di Numa Group.

Dimitri Chandogin, managing director di Numa Group, aggiunge: «In qualità di leader europeo di accomodation completamente digitalizzate di alta qualità, siamo lieti di entrare nel mercato del Regno Unito e siamo preparati ad espandere ulteriormente il nostro portfolio a Londra. Prevediamo di essere presenti in tutte le principali città del Regno Unito. Cerchiamo attivamente immobili in città come Brighton, Manchester, Bristol. Non solo stiamo creando una nuova generazione di accomodation per il viaggiatore moderno, ma stiamo innovando l’intero settore nel Regno Unito».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Numa Group